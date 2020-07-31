Ertuğrul Özkök: Gelen her hacının ağzı için kim garanti verecek?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde yeni tip Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleşen hac için alınan kuralları eleştirdi. Şeytan taşlayacak hacılara steril taş verilirken Hacerü’l-Esved taşını öpmelerini serbest bırakılması arasındaki çelişkiyi gündeme getiren Özkök, "Gelen her hacının ağzı için kim garanti verecek?" diye sordu.

Özkök yazısının devamında ise şunları kaydetti:

Anladınız mı siz bu Suudi mantığını... İstanbul’da adam kesmeye bile adli tabibini ve temizlik maddesini getirecek kadar ince planlama yapan bir rejim bu ayrıntıyı atlar mı... Yoksa şeytanın sağlığı, Kâbe’yi tavaf eden hacının sağlığından daha mı önemli...

Bu eğlenceli parodi ile hepinize bol gülücüklü, keyifli bir bayram diliyorum.

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