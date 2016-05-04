Ertuğrul Özkök: Game of Thrones, dizideki 'paralel yapı'yı Türkiye'den çalmış olabilir mi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, geçen hafta yayınlanan ilk bölümü ile 6. sezonu başlayan Game of Thrones'un 5. sezonunda yaşanan taht kavgalarına "paralel yapı" göndermesi yaptı. "Dizide, Yedi devletten birinin içindeki taht savaşında, fanatik inançları olan bir grup örgütlenmeye başlıyor. Gizli bir cemaat haline dönüşüyorlar" diyen Özkök, "Ana kraliçe, kızdığı gelininden ve akrabalarından kurtulmak için, bu cemaati açıktan açığa destekliyor. Cemaat, işine geldiği için, o paralel devlet yapılanması ile aynı yollarda yürüyen, aynı yağmurlarda yürüyen ana kraliçeyi de içeri attırıyor" örneğini verdi.

Özkök'ün Hürriyet'te "Hareketsiz dudaklar botokslanmış mimikler" başlığıyla yayımlanan (4 Mayıs 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:



"Game of Thrones

paralel devleti bizden mi çaldı"

Önceki akşam, biraz gecikerek, “Game of Thrones” (Taht Kavgaları) dizisinin 5’inci sezonunu izliyorum.

O da ne...

Yedi devletten birinin içindeki taht savaşında, fanatik inançları olan bir grup örgütlenmeye başlıyor.

Gizli bir cemaat haline dönüşüyorlar.

Ana kraliçe, kızdığı gelininden ve akrabalarından kurtulmak için, bu cemaati açıktan açığa destekliyor.

Kısa süre içinde bu cemaat, devlet içinde devlet oluyor ve ordu bile ona karşı bir şey yapamıyor.

Ana kraliçenin, hem gelinini, hem gelininin kardeşini yargılayıp içeri atıyorlar.

Rakiplerini tek tek eleyen ana kraliçe çok memnun.

Ancak sezonun 8’inci bölümüne geldiğimizde çok ilginç bir şey oluyor.

Cemaat, işine geldiği için, o paralel devlet yapılanması ile aynı yollarda yürüyen, aynı yağmurlarda yürüyen ana kraliçeyi de içeri attırıyor.

Tam o bölüme geldiğimde elektrik kesildi ve ben de uykuya daldım.

Bu gece taht oyunlarının devamını izleyeceğim.

Bakalım ana kraliçe içeride kalacak mı...

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