Ertuğrul Özkök: Galiba biz Türk erkekleri hepimiz birer büyük palavrayız

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde Serdar Saatman'ın yazdığı, Gaye Çankaya'nın yönettiği 'İzmir'in Kızları' adlı müzikal oyununu yazdı. Oyundan çıktıktan sonra mutlu olduğunu ifade eden Özkök, "Niye 'İzmir'in oğlanları' diye bir müzikal yok?" diye sordu.

"Bu ülkede 'İzmir’in kızları' diye bir kavram var... Ama 'şuranın, buranın oğlanları' diye bir kavram yok... Oysa yıllarca, gelen yabancı kadınların ağzından 'Türk erkeklerine bayıldım' cümlesini işitmenin verdiği gururla yaşadı.Yoksa o bir masal mıydı?" diye yazan Özkök, "Galiba biz Türk erkekleri... Hepimiz birer büyük palavrayız... Bak daha şimdiden masa başlarındaki o sesi duyuyorum...'Arkadaş sen kendi adına konuş...' Ben de daha şimdiden o masa başı oğlanlarına konuşuyorum: Arkadaş benim kendi adıma konuşmam önemli değil. Asıl bir de bu ülkenin kadınları kendi adına konuşmaya başlarsa... Bak uyarmadı deme, sonuç pek parlak olmaz" dedi.

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