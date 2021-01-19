Ertuğrul Özkök: Galatasaraylı Hasan Abi neden Mesut Özil takipçisi?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Galatasaraylı T24 yazarı ve P24 Kurucu Başkanı Hasan Cemal'in Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'in Twiter hesabından takip ettiğini yazdı.

Özkök yazısında, "Hasan Abi sıkı bir Galatasaray fanatiğidir... Merak ettim Mesut Özil’i neden takip eder? Açıp Hasan Cemal’in görüşünü de aldım tabii. Şunları söyledi: Bir: 'Ben Premier Leage’de Arsenal’i tutardım. O da Arsenal’e geldi.' İki: 'İyi bir futbolcu. O nedenle takip ediyorum.' Üç: 'O bir gurbetçi. Ben de 1965-67 yıllarında iki yıl gurbetçi olmuş bir insanım. O nedenle sempatim var.' Ancaaak.... Bunları söyledikten sonra şu son cümleyi ekledi: 'Tabii onu izleme kararı aldığımda henüz Fenerbahçeli olduğunu bilmiyordum...' Sizce bu cümle 'gizli takipçi ve gizli hayran' Hasan Abi’yi kurtarır mı..." ifadesini kullandı.