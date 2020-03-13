Ertuğrul Özkök: 'Forrest Gump' Koronavirüs kaparsa kaç 'like' alır

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, aktör Tom Hanks ve eşinin yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yakalanmasını bugünkü köşesine taşıdı. Hanks'in sosyal medya paylaşımına atıfta bulunan Özkök, "Nitekim yaptığı paylaşımlar genellikle 200 bin civarında “like” (beğeni) alıyordu. O çapta bir ünlü için çok düşük bir rakamdı. Ancak dün yazıyı yazdığım saatlerde baktım bu paylaşımı 1.9 milyon like almıştı." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Altındaki yorum sayıları 3-4 bin civarındayken, bu paylaşımına 130 bin yorum vardı. Bu da böyle anlarda şöhretli bir insanın samimi paylaşımının insanları nasıl etkilediğini gösteren çarpıcı bir örnek oldu. Tom Hanks benim kafamda hep elindeki çikolata kutusuyla bir otobüs durağında bekleyen o saf 'Forrest Gump' olarak kaldı. Bu hareketi onun saf güzelliğini daha da büyüttü gözümde." görüşünü savundu.

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