Ertuğrul Özkök: Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde gazoz patlatma kararını kim veriyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 2020 Formula 1 İstanbul Grand Prix'sinde podyuma çıkan pilotlara şampanya yerine gazoz patlatılmasına ilişkin olarak, "Kim veriyor bu kararı?" diye sordu.

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Özkök, "Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde... Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor. Ama o ne? Gazoz patlıyor... Olabilir... Derdim 'Niye şampanya patlatmıyorsunuz' diye sormak değil. Çünkü Azerbaycan ve Malezya gibi bazı ülkeler şampanya patlatıyor. Bazı Arap ülkeleri ise alkolsüz şampanya patlatıyor ve neticede görüntü aynı oluyor. Türkiye’de ise 4 yıldır otomobil yarışlarında ya şampanya hiç patlatılmıyor veya gazoz patlatılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Özkök yazısında, "Benim asıl merakım başka...Kim veriyor bu kararı? Günlerdir hukuk ve ekonomi reformlarını savunan, günde en az üç ayrı platformda hukuk reformunu savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu işle uğraşacak zamanı olacağını sanmıyorum. Acaba birileri, 'O öyle ister' diye mi düşünüyor? Yoksa, durumdan vazife çıkarıp sportif mekânlarda içki satılmaz kuralını kendi kafasından böyle mi yorumluyor..." ifadesini kullandı.