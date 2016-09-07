Ertuğrul Özkök: FETÖ'cülerin yerine diğer cemaatçilerin çöktüğü şikayeti AKP'lilerden geliyor

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak "'Şu bakanlıkta FETÖ’cülerden boşalan yerlere Menzilciler çökmüş' 'Öteki bakanlığa, ‘Okuyucular’, ‘Yazıcılar’ musallat olmuş...' Şikâyetler, hem de isim isim geliyor. Kimden mi? Bizzat AKP’nin içinden. Yani Yeni Şafak’ın dalgacısı arkadaş. Sen buna fitne diyorsan. Yani, FETÖ’nün yerini başka cemaatlerin doldurması senin için mesele değilse. Bil ki o fitne, bizzat senin gazetenin desteklediği iktidar partisinin içinden geliyor" dedi.

Özkök ayrıca Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan'ın "15 Temmuz'un ikinci ve üçüncü dalgaları geliyor. Bu kez bir yandan Kemalist-laikler, öte yandan bu yeni-FETÖcü tipler cemaatlere, tarikatlere saldırmaya başlayacaklar. Bu dalga 16 Temmuz'dan itibaren çoktan başladı bile; şimdi alabildiğine alevlendiriliyor" ifadesiyle ilgili olarak "Ben, Silivri felaketinden kalma bu 'ikinci dalga', 'üçüncü dalga' lafı çıktı mı, fena halde pirelenirim. Anlarım ki, 'Yenikapı ruhu' falan palavra. Kabağı yine bu ülkenin laik insanlarının başına patlatacaklar" diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün "Arkadaş Türk karakteri dediğimiz şey bu mu yani" başlığıyla yayımlanan (7 Eylül 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bekliyordum...



“Ha geldi ha gelecek” diyordum...



Önceki gün geldi...



Yeni Şafak’ın bir yazarı ilk fişeği attı havaya.



“15 Temmuz’un ikinci ve üçüncü dalgaları geliyormuş...”



Neymiş biliyor musunuz...



Bu ikinci dalgada “bu kez bir yandan Kemalist-laikler, öte yandan bu yeni-FETÖ’cü tipler cemaatlere, tarikatlara saldırmaya başlayacaklarmış”...



“Buradan üçüncü dalgaya geçilecek ve bu toplumun bu topraklardaki bin yıllık köklerinin -iyi kötü temsilcisi olan- cemaatler ve tarikatlar, iki yaylım ateşi arasında kalacaklarmış...”



Böylece “Cemaatler birbirine düşürülecek, fitne-fesat alacak başını gidecekmiş...”



Ben, Silivri felaketinden kalma bu “ikinci dalga”, “üçüncü dalga” lafı çıktı mı, fena halde pirelenirim.



Anlarım ki, “Yenikapı ruhu” falan palavra.



Kabağı yine bu ülkenin laik insanlarının başına patlatacaklar.

Dalgacı arkadaş o laflar bize kimden geliyor biliyor musun

“Şu bakanlıkta FETÖ’cülerden boşalan yerlere Menzilciler çökmüş...”



“Öteki bakanlığa, ‘Okuyucular’, ‘Yazıcılar’ musallat olmuş...”



Şikâyetler, hem de isim isim geliyor...



Kimden mi?



Bizzat AKP’nin içinden...



Yani Yeni Şafak’ın dalgacısı arkadaş...



Sen buna fitne diyorsan...



Yani, FETÖ’nün yerini başka cemaatlerin doldurması senin için mesele değilse...



Bil ki o fitne, bizzat senin gazetenin desteklediği iktidar partisinin içinden geliyor.





