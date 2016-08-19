Ertuğrul Özkök: FETÖ imamları da uçkuruna düşkünmüş

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyonlarda Eskişehir'de gözaltına alınan ve 'FETÖ'nün imamı' olduğu söylenen B.Y'nin bilgisayarından çıkan 'cinsel içerikli filmlerle' ilgili olarak "Vay canına meğer örgüt imamları da bizim gibi fani insanlarmış. Yani erkekleri uçkuruna düşkünmüş" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Arkadaş bir darbe oldu Fransız ihtilali yapmadık" başlığıyla yayımlanan (19 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İlber Ortaylı dün sabaha karşı CNN Türk'teki programını şu muhteşem cümleyle tamamladı:

“Türkiye’de bir darbe oldu. Fransız İhtilali yapmadık...”

***

Vatandaşına kurşun sıkmış, kendi ülkesini bombalamış, ülkemizin, hepimizin itibarını yerle bir eden aşağılık bir darbeydi olan.

Bizi 50 yıl geriye götüren bir felaketti bu...

***

- Ordumuz darmadağın...

- İstihbaratımız bitmiş durumda...

- Polisimiz emniyet müdürlüklerini koruyamaz halde...

***

- Adalet desen nakıs...

- İhbarcılık, itirafçılık, gammazlama giderek toplumsal nitelik kazanan bir kişilik deformasyonu olarak çığ gibi büyüyor...

- AKP’nin içi karmakarışık...

- Çöple sapı karışmış, kurunun yanında yaş da cayır cayır...

***

- Ekonomimiz ağır bir darbe almış.

- Yaşadığımız olayın vahametini en yakın dostlarımıza bile anlatamıyoruz.

***

Yani ortada havai fişek atacak bir durum yok.

Hiçbirimiz bundan bir Fransız İhtilali menkıbesi çıkarmaya kalkmayalım.

***

Onun yerine şunu soralım:

Nerede ne hata yaptık da başımıza bu büyük felaket geldi.

***

Bu hezimetin iyi ve gerçekçi tahlilini yapar, elbirliğiyle bu ülkeyi yeniden inşa edersek...

***

İşte o gün bir Fransız İhtilali’nin coşkusunu yaşamayı hak ederiz...

Yeni Fuat Avni'nin haberi doğru çıktı

Dün sözünü ettiğim Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan yazısında ne demişti?

“AKP’li büyükşehir niteliğindeki 3 belediye başkanı hedefte...”

Biri dün belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı gözaltına alındı.

Dün telefon eden birçok insan öteki ikisinin de adını verdi.

Biri üzerinde herkes mutabık.

Öteki konusunda ise iki ayrı isim var.

Tabii gözler Ahmet Takan’a çevrildi.

Bazıları onun için “Yeni Fuat Avni” diyor.

Gizli kapaklı biri değil. Gazeteci. Ahmet Takan gerçek ismiymiş.

NTV’nin Ankara bürosunda çalışmış.

Kısa süre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün basın danışmanlığını yapmış.

Bugünler için ilginç bir kaynak...

İzlemeye devam ediyorum.

Yahu bu imamlar da uçkuruna düşkünmüş

Haber aynen şöyle:

“Eskişehir’de yürütülen FETÖ’nün Sivrihisar örgütlenmesi ile ilgili soruşturmada ‘örgütün imamlarından’ biri olduğu iddia edilen bir şüphelinin evinde yapılan arama ve kontrollerde, örgütsel dokümanlar, himmet paraları ile ilgili listelerin yanı sıra bir adet bilgisayar ele geçirildi.”

***

Şimdi tahmin edin bakalım bilgisayarda ne bulunmuş?

Doğru bildiniz.

“Cinsel içerikli filmler...”

***

Tabii ki ilk tepkim şu oldu:

“Vay canına meğer örgüt imamları da bizim gibi fani insanlarmış. Yani erkekleri uçkuruna düşkünmüş...”

***

FETÖ operasyonunun yürütülüş biçimine bakınca bu haberi bekliyordum.

28 Şubat’ta Aczimendi liderinin başucunda prezervatif bulunması...

Arkasından Fadime Şahin sitcom’u..

Ergenekon kumpasları sırasında medyaya sızdırılan özel hayat konuşmaları...

***

Artık biliyoruz...

Polis soruşturması, kontrolsüz bir furyaya döndü mü... Bilin ki arkasından mutlaka bir cinsel muhteva gelecek.

***

Ama şunu da biliyoruz...

Bu gibi davalarda, sanıkları bel altı vuruşları ile itibarsızlaştırma girişimleri her defasında ters tepti...

İlk hedefimiz Erdoğan düşmanlığını kırmak olmalı

Gülen'in dünyadaki etkisini kırmasının birinci yolu, hem Batı’da, hem Doğu’da artık çok belirgin hale gelen “Erdoğan düşmanlığı”nı önlemektir.

Bunu yapmanın yolu da dışarıdaki hicret diyasporasına karşı, içeride güçlü bir “demokrasi anavatanı” oluşturmaktan geçiyor.

O nedenle...

Aman ha diyorum...

Hicret etmeyen, anavatanda kalan insanları bir arada tutacak, tek millet haline getirecek şu güzel iklimi, üç-beş saniyelik belagat şehveti uğruna mahvetmeyelim.