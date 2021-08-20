Ertuğrul Özkök: Fenerbahçe artık Messi'yi alabilir ama lüks vergisi ödemek koşuluyla

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "En büyük sorun futbolcu alım satımlarında meydana gelen büyük borçlar. Futbolcu alım satım piyasası pandemi öncesi 7 milyar dolar civarındaydı. Burada en büyük sorun 'finansal fairplay' kurallarını uygulayabilmek. Bunun çözümü için UEFA yeni modeller arıyor. Bunlardan biri Amerikan Beyzbol Ligi’nin uyguladığı kural. Buna göre isteyen kulüp, fairplay ölçüleri üstünde futbolcu harcaması yapabilecek. Ama bunun için önemli bir “lüks vergisi” ödeyecek. Bu parayla da pahalı futbolcu alamayan kulüplere karşı adaletsizlik giderilecek. Yani ilerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş; Messi’yi, Ronaldo’yu alabilir.Ama bu zenginler kulübüne girmek istiyorsa, o zenginlerin ödeyeceği lüks vergisini de ödeyecek." değerlendirmesini yaptı.

Özkök yazısında, " Avrupa’da durum şöyle: Barcelona kulübünün borcu 1.5 milyar dolar. Sadece bu yıl beklenen zarar 570 milyon dolar. Premier League, kurulduğu 1992 yılından beri bu yıl ilk defa gelirlerinde düşüş yaşıyor. İspanya Futbol Federasyonu, La Liga’nın yayın haklarının yüzde 11’ini 50 yıllığına bir yatırım ortaklığına satmaya hazırlanıyor. Alacağı para 3 milyar dolar. İtalya ligi Serie A da benzer bir anlaşmaya gidiyor. En büyük sorun futbolcu alım satımlarında meydana gelen büyük borçlar. Futbolcu alım satım piyasası pandemi öncesi 7 milyar dolar civarındaydı. Burada en büyük sorun “finansal fairplay” kurallarını uygulayabilmek. Bunun çözümü için UEFA yeni modeller arıyor. Bunlardan biri Amerikan Beyzbol Ligi’nin uyguladığı kural." ifadesini kullandı.

Özkök şunları kaydetti:

"Buna göre isteyen kulüp, fairplay ölçüleri üstünde futbolcu harcaması yapabilecek. Ama bunun için önemli bir “lüks vergisi” ödeyecek.

Bu parayla da pahalı futbolcu alamayan kulüplere karşı adaletsizlik giderilecek. Yani ilerde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş; Messi’yi, Ronaldo’yu alabilir. Ama bu zenginler kulübüne girmek istiyorsa, o zenginlerin ödeyeceği lüks vergisini de ödeyecek."