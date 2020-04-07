Ertuğrul Özkök: Favorim banko Cübbeli Ahmet postkorona şov

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünlerde herkesin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası neler düşüneceği üzerine tahminlerde bulunduğu belirtti. Özkök, "Benim konum, korona sonrası fetvacıları, Cübbeli Ahmet Hoca'nın çok kısa zamanda duruma uyum sağlayacağına ve Cem Yılmaz’ı bile ikinci plana atan müthiş bir fetva şovla döneceğine eminim" düşüncesini dile getirdi.

"Favorim banko Cübbeli Ahmet postkorona şov. Onu seyrederken aklıma bizdeki 'fetva şovlar' ve tabii ki 'fetva stand-up’çıları' geldi. Adnan Hoca hapiste, 'Kedicikler' artık bağımsız şova başladılar. Ama itiraf edeyim, hoca olmayınca hiç tatları yok. Favorim yine ‘Cübbeli Ahmet Şov’... Gerçi hoca, özellikle umrecilere 'Karantinaya girin' diyerek son derece rasyonel fetvalar verdi. Ancak hocanın çok kısa zamanda duruma uyum sağlayacağına ve Cem Yılmaz’ı bile ikinci plana atan müthiş bir fetva şovla döneceğine eminim." görüşünü savundu.

Özkök, "En merakla beklediğim ise 'asansör halvetçileri' ve 'kapalı oda badecileri' Postkorona dönemi onları nasıl etkileyecek? 'Nerede kalmıştık' diye eski tarzlarını devam mı ettirecekler... Yoksa, artık asansörde bile 'sosyal mesafe' uygulanacağı için onların fetvalarının hiçbir anlamı kalmayacağından yaratıcı yeni konular mı bulacaklar... Tahminim 'Nerede kalmıştık' deyip aynı minval üzerinden gidecekler. Onlar değişmeyecek ama cemaat değişeceği için, artık açık birer komedi makinesine dönüşecekler. Yani hazır olun... İsrail’de Hasidim tarikatlarının rabbileri... Amerika’da Hristiyan Evangelistler bizde televizyonların fetvacı şovmenleri... Eğlenceli bir 'postkorona pandemim' dönemi açılıyor. Onlar daha çok ciddileştikçe biz daha çok güleceğiz" ifadesini kullandı.

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