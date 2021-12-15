Ertuğrul Özkök: Ey FIFA, bir insan o listeye girmek için daha ne yapsın

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, FIFA'nın yılın en iyi 11'i arasında göstermediği Mısırlı Mohamed Salah'ın listeye alınmamasını "ayıp" olarak nitelendirerek, "Gerçek bir futbolsever bu listeden utanır be… Unutmayın siz sadece Avrupa ve Latin Amerika’nın değil, bütün dünyanın futbol örgütüsünüz…" diye yazdı.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde, "Ey FIFA, bir insan o listeye girmek için daha ne yapsın" başlıklı son yazısı şu şekilde...

"Bir tepki yazısı bu…

Hayır Müslümanların çoğunlukta olduğu bir ülkenin vatandaşı olarak değil, bir dünya vatandaşı olarak yazıyorum duyduğum tepkiyi…

Tepki diyorsam sanmayın ki, anlık çok şahsi bir öfke…

Hayır “Fair playi” savunan bir futbolseverin tepkisi…Çok insanca bir tepki…

FİFA’NIN TUHAF EN İYİ 11 LİSTESİ



Bu sabah FİFA’nın (Uluslaraarası Futbol Federasyonları Birliği) “2021 Yılın 11’i aday listesini” görünce tepem attı.

23 kişilik listede Salah Muhammed adaylar arasında bile yoktu.

İyi bir futbol izleyicisiyim.

Premier Leage maçlarını kaçırmıyorum.

Bu yıl Premiere Lage’de tam anlamıyla Mo Salah yılı…

Sadece Manchester United maçında attığı gol ve asist şimdiden futbol tarihine geçti.

Bu yıl Liverpool formasıyla Şampiyonlar Liginde 4 maçta 3 golü var.

2021-22 Premier sezonunda 22 maçta 21 gol, 9 harika asist…

Ve bu futbolcu adaylar arasında bile yok…

AĞUSTOS’TAN BERİ MAÇA ÇIKMAYAN OYUNCU LİSTEDE



Forvette kimler aday?

Karim Benzama..Tamam itirazım yok.

Erling Haaland…Ehh.

Robert Levandowski…İyi bir yılda…

Romelu Lukaku…İyi ama Premier Leage’de henüz tam oturmuş durumda değil.

Kylan Mbappe…İtirazım yok.

Amaaa…

Neymar , Messi ve Ronaldo…

Allahaşkına bu sezon hangisi henüz tam yerinde…

Bunların hepsini bir kenara koyun Salah Muhammed’in bu sezon yanına yaklaşabilecek durumda değil…

Neden?

Son maçına 22 Ağustos 2021’de çıkan Dani Alves listede var…

Mo Salah yok…



SADECE FUTBOL KALİTESİ İLE DEĞİL İNSANLIĞI İLE DE O LİSTEDE OLMALI



Hayır arkadaş…Bu yıl onun yılı…

Üstelik sadece futbol kalitesi ve etkinliği ile değil…

Fair play anlayışı ile…

Taliban’ın kız çocuklarına okulları yasaklığı bir yılda Mısır’da köy kızlarına açtığı okulla…

İnsanlığı ile…Sükuneti, mütevazılığı, ile…

Ayıp yahu…

Gerçek bir futbolsever bu listeden utanır be…

Unutmayın siz sadece Avrupa ve Latin Amerika’nın değil, bütün dünyanın futbol örgütüsünüz…

Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...

Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...

İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.

Şimdiden futbol tarihine geçti...

Her maçını hayranlıkla seyrediyorum...

Maça çıkarken hep dua ediyor...

Her golden sonra şükrediyor...

Yüzüne bakıyorum...

Hiçbir zaman öfke, nefret yok...

Hep o sakin ve huzurlu insan...

O da eşi de hep o sıcacık gülüş...



İnançlı bir Müslüman ama inancıyla ilgili hiçbir hareketinde abartı ve yapmacık yok...

İnancını gösteri haline sokmuyor.



Taliban’ın kız çocuklarına okul kapılarını kapattığı bir İslam dünyasında o, doğduğu köydeki kız çocukları okula gitsin diye kız enstitüsü kuruyor.



LIVERPOOL FORMASINDAKİ MO, İSLAM KARŞITI SÖYLEMİ NE KADAR AZALTTI



- 2019’da Stanford Üniversitesi’nden dört uzman, sosyal medyadaki nefret söylemi üzerine bir araştırma yapmış.

- Buna göre, Salah Liverpool’a transfer olduktan sonra takımın bulunduğu Merseyside bölgesinde nefret suçlarında yüzde 18.9 azalma olmuş.

- Liverpool takım taraftarlarının diğer takım taraftarlarına yönelik Twitter postlarında Müslüman karşıtı ifadeler yarı yarıya azalmış.

Bugün dünyada çok kuvvetli bir İslamofobi rüzgârı var. İslam imajını ne yazık ki hâlâ fanatikler, El Kaideciler, Talibanlar, Boko Haramlar zehirliyor. Ve yine ne yazık ki İslam alemi onlara karşı etkili bir mücadele veremiyor...

Yani, Müslüman aleminin dünyayı etkileyecek iyi ve olumlu rol modellerine ihtiyacı var."