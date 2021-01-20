Ertuğrul Özkök: Evimde aşı sıramı bekliyorum, imtiyazsız, kaynaşmış, sınıfsız 65 plus vatandaşlara ne zaman aşı sırası gelecek?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'deki aşılama sürecine ilişkin olarak, "İmtiyazsız, kaynaşmış, sınıfsız 65 plus vatandaşlara ne zaman aşı sırası gelecek" diye sordu.

Özkök yazısında, "65 plus bir TC vatandaşıyım. Bu ülkede benim gibi 7 milyona yakın insan var. Normal bir vatandaş olarak evimde aşı sıramı bekliyorum... Hiçbir imtiyaz istemiyorum... Normal sıram ne zaman gelirse o zaman aşı olacağım. Ama tabii tahminen bana ne zaman sıra geleceğini de bilmek istiyorum." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ne var ki, ne okuduklarım, ne dinleyip seyrettiklerim şu soruma bir cevap vermiyor: İmtiyazsız, kaynaşmış, sınıfsız 65 plus vatandaşlara ne zaman aşı sırası gelecek... Gerçi henüz Çin mi, Amerikan/Alman mı, İngiliz mi karar veremedim... Karar versem de imtiyazsız, kaynaşmış, sınıfsız bir 65 plus olarak bana hangisi nasip olur bilmiyorum... O nedenle derdim sadece aşı sırası... Hiç olmazsa ortalama bir zaman..." ifadesini kullandı.