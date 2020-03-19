Ertuğrul Özkök: Evde oturan herkesin kafasında “Kriz geçtiğinde ekonomik durumum ne olacak?” sorusu var

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs nedeniyle evlerinde bulunan herkesin kafasında, “Kriz geçtiğinde ekonomik durumum ne olacak?” sorusunun var olduğunu belirtti.

Özkök, "İki soruyla bitebilir: Bir: Kriz bitip işime döndüğümde maaşım aynı maaş olmaya devam edecek mi? Bu nispeten umutlu bir cümle... İki: Kriz bitip işime dönmek istediğimde hâlâ işim olacak mı? Dünyanın en büyük araştırma kuruluşlarından İPSOS bunu 10 ülkenin vatandaşına sordu. Hem de iki defa sordu. Birincisi krizin nispeten başlarında... 14-15 Şubat günleri... İkincisi ise iki hafta sonra... Yani 28-29 Şubat... Hemen sonucu vereyim... İnsanların moralinde iki hafta içinde büyük bir düşüş var" ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

İtalya: “Bu kriz benim işimi ve gelirimi etkileyecek” diyenlerin oranı iki haftada 22 puan artarak yüzde 41’e yükselmiş.Öteki ülkelerde: “Durumum bozulacak” diyenlerin oranı iki hafta içinde Kanada’da 20, Rusya’da 19, Japonya’da 18, ABD’de 16, İngiltere’de 16, Fransa’da 14 puan artmış.

En feci Vietnam: Halkın yüzde 78’i krizden sonra durumunun bozulacağına inanıyor.

Peki Türkiye’de durum ne?

Yüzde 84’ümüz çok veya biraz endişeli...

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