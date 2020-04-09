Ertuğrul Özkök: Etraf komplo teorisinden geçilmiyor, ben safım galiba bir türlü sığmıyor hafsalama

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıkışıyla ilgili çok sayıda komplo teorisinin üretildiğine dikkati çekerek, "Bense galiba safım, mantığımı zorluyorum, aklımı zorluyorum bir türlü sığmıyor hafsalama." düşüncesini dile getirdi.

Etrafındaki insanların da bu konuda üçe ayrıldığını belirten Özkök, "Birinci grup; bu virüsü Amerika üretti ve Çin’e attı, ikinci grup; Bu virüsü Çin üretti Amerika’ya attı, üçüncü grup; bu virüsü, dünyayı ele geçirmek için üst akıl üretti. Yani Rothschild gibi dünyayı yöneten aileler ve çokuluslu devler. Neyse ki bir gazeteci arkadaşımız akıl etti ve sorulması gereken soruyu sorulması gereken insana sordu." ifadesini kullandı.

Özkök, Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü kurucu başkanı ve Sabri Ülker Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil ile yaptığı röportajı köşesine taşıdı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Kemal Öztürk: Böyle bir virüsün insan tarafından üretilmiş olması mümkün mü?

Gökhan Hotamışlıgil: “Hayır... Elimizde çok veri var. Çok kısa sürede bu virüsün bütün genetik haritası harf ve harf yayınlandı. Bütün dünyada genetikçiler, biyoinformatikçiler, virologlar hem aile ağacına hem moleküler dizisine baktılar. Bunların hiçbirinde böyle bir olasılığı destekleyecek bir bulgu yok. Yani şu anda böyle bir komplo teorisini destekleyecek hiçbir veri yok ve bence bununla enerji kaybetmeye gerek yok.”

Peki yapılabilir mi? İnsan bir virüs üretebilir mi?

“Teorik olarak üretebilir tabii. Şu andaki teknolojinin en azından bazı parçaları onun yapılmasına müsait. Fakat bir virüsün davranış biçimini önceden kestirip belli bir şekilde kontrol edilebilir hale getirmek falan bunlar tabi biraz hayal ürünü.”

Yani şunu mu demek istiyorsunuz, biz bir virüs yapalım gitsin Amerika’yı vursun sadece Amerikalıları öldürsün, 60 yaş üstünü öldürsün veya altını öldürsün, gençler perişan olsun, böyle bir kodlanmış virüs üretilemez diyorsunuz?

“Kendi dağarcığımdaki bilgilere göre ben şu anda böyle bir şeyi öngöremiyorum. Ama tabii benim öngörülerim dar olabilir.”

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