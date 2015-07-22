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Politika

Ertuğrul Özkök: Esad'ın nesini beğenmediniz?

'Bu ilişkiyi kim, neden bozdu?'

22 Temmuz 2015 16:08

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Suruç katliamına ilişkin olarak, hükümetin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a olan tutumu ve IŞİD gibi terör örgütlerinin Türkiye'ye sıçraması arasındaki bağı irdeledi. Altı yıl öncesine kadar Esad hakkında övücü ifadelerin kullanıldığını hatırlatan Özkök, o günlerde yaptığı bir mülakatta  Esad'ın "Toplumlarımız arasında benzerlikler var. Hem Türkiye'de hem de Suriye'de toplum çokkültürlü ve laik" dediğini aktardı. Esad, Özkök'e verdiği mülakatta yolsuzlukla ilgili ise şunları söylemiş:

"Dar görüşlü bir şekilde bakarak çok iyi bir Müslüman olduğunuzu söylüyor ve yolsuzluk, çıkarcılık gibi kötü olan ne varsa onu yapıyorsanız, bu dindarlık değil."  

Özkök, hükümetin Esad'a olan bakış açısının neden değiştiğine ilişkin olarak şu sorulara cevap aradı:

"Şimdi soruyorum.
-Ne oldu da o günün Esad'ı, birden "Esed" ilan edildi...
-Bu ilişkiyi kim bozdu...
-Neden bozdu...
-Bunu bozan Türkiye ve Suriye halklarına yardım mı etti...
Yoksa ihanet mi...

Bu soruların cevabı, bugün ülkemizin dört bir yanından kaldırılacak olan IŞİD canilerinin kurbanlarının cenazelerinin de cevabı olacaktır..."

Özkök'ün Hürriyet'te "Nesi battı bu adamın bize?" başlığıyla yayımlanan (22 Temmuz 2015) yazısı için tıklayın.

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