Ertuğrul Özkök: Erkeklik utancımdan tamamını koyamadığım demir parmaklık

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Antalya'da iki çocuğun cinsel istismarı çizdikleri resimlerle anlattığı Elmalı davası ile ilgili kaleme aldığı bugünkü yazısında, Gürbüz Doğan Ekşioğlu’nun dikkati çeken söz konusu olayla ilgili bir çizimi için, “Erkeklik utancımdan tamamını koyamadığım demir parmaklık” dedi.

Özkök yazısında söz konusu çizimin bir kısmını paylaşarak şunları kaydetti:

Instagram’da günlük çizgileri ile artık benim için morali, ahlakı, özgürlüğü, hürriyeti, insan haklarını temsil eden bir sosyal medyanın başyazarı haline gelen Gürbüz Doğan Ekşioğlu da onu alıp tüylerimizi dimdik edecek bir çizgiye çevirmiş... İşte bu çizgiye... Orada duygusuzlaşan bir toplumun, vurdumduymazlaşan bir adaletin, bananeci bir düzenin, ‘Benim çocuğuma dokunmayan ahlaksız bin yaşasın’ diyen bir zihniyetin utanç verici sonucunu göreceksiniz.

O ahlaksız anne ve baba dışarıda... Hayatları mahvedilmiş o iki çocuk hâlâ, kahrolası bir erkek vahşetinin ördüğü bu demir parmaklıklar arkasından bakıyor bizlere... Hepimize... Bilin ki çocuklarımıza bu iğrenç hapishaneyi hep birlikte inşa ettik... Yıllardır süren vurdumduymazlıkla, kolektif bir bananecilikle, toplu bir duyarsızlıkla...

Sizlerden ve Gürbüz’den özür dilerim... Bu çizgisinin tamamını koyamadım buraya... Erkek olarak utandım, bizleri temsil eden bir organın masum çocukların üzerine kapanmış bir demir parmaklık haline gelmesinden... Ama siz lütfen girin Instagram’a tamamını görün bu ıstırap çizgisinin.... O çocuklarda bunları yapan büyükleri serbest bırakanlar... Siz de girip bakın... Çünkü artık toplum olarak utanmaya ihtiyacımız var...

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Özkök söz konusu çizimi yazısında şöyle paylaştı: