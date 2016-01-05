Ertuğrul Özkök: Erdoğan'ın Cem Küçük'ü uçağına almama sebebi Egemen Bağış'mış

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik edecek gazeteciler arasında yer alan, ancak son anda uçaktan indirildiği öne sürülen Star yazarı Cem Küçük hakkında yeni bir iddia gündeme getirdi. Özkök, Küçük'ün uçağa alınmamasına 17 Aralık yolsuzluk operasyonlarına adı karışan ve bir süre sonra görevden alınan eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın da aynı uçakta yer olacak olmasının neden olduğunu ileri sürdü.

Küçük, Arabistan ziyaretinden önce katıldığı bir panelde dört bakan hakkındaki rüşvet iddialarının doğru olduğunu söylemişti. Küçük, aynı konuşmada, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de Erdoğan'ın bazı kişileri görevden alması ve HSYK’da değişiklik yapılması talebini kabul etmediği için görevden alındığını iddia etmişti. Ankara kulislerinde, Küçük'ün bu açıklamaları sonrası Cumhurbaşkanı'ndan veto yediği iddiaları gündeme gelmişti.

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