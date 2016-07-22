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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ertuğrul Özkök: Erdoğan'a kızan biriyseniz, sizin için en kötü ihtimal onun yeniden seçimi kazanmasıdır

"Seçimle gelen seçimle gider, ama darbeyle gelen seçimle gitmeyebilir"

22 Temmuz 2016 12:02

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından, "En kötü ihtimal darbenin başarılı olmasıydı, onu atlattık. Peki bundan sonraki en kötü ihtimal. Ben hep iyisini düşünmeye devam edeceğim. İnanıyorum ki daha iyiye gidecek. Biliyorum ısrarla aynı şeyi soruyorsunuz. Ya en kötü ihtimal. Cevabım şu: Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok, ama çok kızan biriyseniz. Bundan sonra sizin için en kötü ihtimal, onun yeniden seçimi kazanmasıdır" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün, "Size söyleyeyim: en kötü ihtimalle ne olabilir" başlığıyla yayımlanan (22 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Laik bir insansınız...

Olup bitenler sizi endişelendiriyor...

Ülkem nereye gidiyor endişesi içinde kalmışsınız...

***

Bir tarafta askeri bir darbe girişimi...

Öteki tarafta siyasetini beğenmediğiniz bir parti ve lideri...

***

Neticede pek çoğumuz bu darbeye karşı çıktık...

***

Şimdi bir kısmımız düşünüyor...

Kötünün de kötüsü, dibin de dibi var mıdır...

Veya...

En kötü ihtimalle ne olabilir...

***

En kötü ihtimal darbenin başarılı olmasıydı, onu atlattık...

Peki bundan sonraki en kötü ihtimal...

Ben hep iyisini düşünmeye devam edeceğim.

İnanıyorum ki daha iyiye gidecek.

***

Biliyorum ısrarla aynı şeyi soruyorsunuz.

Ya en kötü ihtimal...

Cevabım şu:

***

Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok, ama çok kızan biriyseniz...

Bundan sonra sizin için en kötü ihtimal, onun yeniden seçimi kazanmasıdır...

***

Ama şunu da unutmayın...

Bu ülkenin yarısı için de en iyi ihtimal bu...

***

Zaten bu darbe girişiminin herkes için en büyük faydası bu oldu.

Artık en iyi ihtimal de, en kötü de seçim sonucunda ortaya çıkacak.

***

Şunu da bir kenara yazalım.

Seçimle gelen seçimle gider.

Ama darbeyle gelen seçimle gitmeyebilir.

Ve bu, hepimiz için en iyi ihtimaldir...

 

 

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