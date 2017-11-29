Ertuğrul Özkök: Erdoğan ne derse desin, 'Küçük Cem Diriliş' dizisi sezon finali yapmaz

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün (28 Kasım 2017) yeniden yaptığı "Benim adıma kimse konuşamaz" açıklaması üzerine Türkiye yazarı Cem Küçük'e tepki gösterdi. Özkök, "Cumhurbaşkanı ne derse desin, 'Küçük Cem Diriliş' dizisi sezon finali yapmaz" ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Küçük Cem Diriliş’ sezon finali ne zaman" başlığıyla yayımlanan (29 Kasım 2017) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan kim bilir kaçıncı defa söyledi.

Beyefendi böyle istiyor, böyle düşünüyor lafına kulak asmayın..

Ama iktidar mahallesinin Küçük Cem’i hiç üzerine alınmıyor...

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Haklı da..

Allah için o, “Beyefendi” adına, “Reis” adına konuşmuyor ki...

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O devlet oluyor...

“Devlet böyle düşünüyor” diyor...

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MİT oluyor...

“MİT işadamlarını dinletip medyaya servis yaptı” diyor...

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Savcı oluyor...

“Şu şu gözaltına alınacak, şu şu cezalandırılacak” diyor...

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Onlardan gelen bir ses var mı?

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Yani Cumhurbaşkanı ne derse desin...

“Küçük Cem Diriliş” dizisi sezon finali yapmaz...

Zarrab olayına nasıl bakıyorum

Şöyle bakıyorum...

Ergenekon, Odatv, Balyoz, İzmir Casusluk kumpaslarındaki insani dramları izlerken, “muhbir”, “ihbar”, “etkin pişmanlık”, “gizli tanık” gibi sıfatlardan, kimliklerden iğrendim.

Türk adaletine en büyük darbeyi bunların arasından çıkan karaktersizler vurdu.

Şimdi bir başka karaktersiz, “muhbirlik” adı altında Türkiye’ye vuracak...

Benim için olay budur...

Tabii bir de olayın içerideki boyutu var.

Sizce Türkiye'de kaç 'Zarrab' var

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e göre 2016 yılında Türkiye’de 6 milyon 900 bin şüpheli varmış.

Bu demektir ki nüfusun yüzde 8’i “şüpheli şahıs”...

Cumhuriyet gazetesinden Ahmet İnsel şöyle bir hesap yapmış.

On beş yaş üstü nüfusu alırsanız sonuç daha da vahim.

Her 10 Türk’ten biri şüpheli...

Kanuna göre savcılar bir ihbar veya başka suretle bir suçun işlendiğine dair izlenim edinirse o kişiyi şüpheli kapsamına alıyor.

Yani sizi sevmeyen, yerinize göz diken biri “Zarrablaşıp muhbir”haline gelir, sizi ihbar ederse yandınız.

Sizce bugün kaç Zarrab makbul vatandaş halinde aramızda dolaşıyordur...