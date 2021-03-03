Ertuğrul Özkök: Erdoğan'ın açıkladığı “İnsan hakları reform paketi”nde üç cümlenin altını çizdim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı" nda üç cümlenin altını çizdiğini ve bu üç cümleyle ilgili üç sorusunun olduğunu yazdı.

Özkök yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün kalbimle desteklediğim 'insan hakları reform paketi'ni açıkladı. Açıklamasında somut kararlar yoktu. Şimdilik ilkeleri açıkladı. Yani bunun altının nasıl doldurulacağı çok önemli" görüşünü savundu.

Özkök şu ifadeleri kullandı:

"Açıkladığı ilkeler, demokrasiye inanan insanların gönülden destekleyeceği güzel şeylerdi. Kendi açımdan üç cümlenin altını özellikle çizdim. Yanına da kafamdaki üç soruyu yazdım.

VAAT: “Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı güçlendirilecektir.”

SORU: Sağlanacaktır ifadesi yerine niye güçlendirilecektir deniyor?

VAAT: “Hiç kimse eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüklerinden yoksun bırakılmayacak.”

SORU: Eleştirinin ölçüleri de normal demokrasilerin ölçülerine uydurulacak mıdır? Mesela “Diriliş Ertuğrul” dizisini eleştirenler hakkında “Müşteki olarak Osmanlı padişahlarının” gösterildiği iddianame komiklikleri önlenecek mi?

VAAT: “Mülkiyet hakkı etkin biçimde korunacak”.

SORU: Şirketlere çok kolay ve keyfi kayyım atama uygulaması bitecek mi."

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