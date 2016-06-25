Ertuğrul Özkök: Erdoğan böyle bir geminin kaptanlığını yaparsa Aydın Doğan da o gemide olur

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Star yazarı Ahmet Taşgetiren'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ilettiği "ülkeyi ileriye taşıyacak bir eğitim reformu hazırlandığı takdirde, aralarında Aydın Doğan'ın da bulunduğu bazı isimlerin destek vereceği" yolundaki mesajına ilişkin olarak, "Ben kendi payıma 'kindar nesil' iddiasından vazgeçildiği takdirde, Türk gençlerini ileriye taşıyacak, gelişmiş ülkelerle yarışacak bir nesli hedefleyecek reformlara bütün kalbimle destek vermeye hazırım" yorumunu yaptı. Özkök, "Şuna ben de eminim. Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir geminin kaptanlığını yapmaya karar verirse başarılı olur. Tanıdığım Aydın Doğan’ın da bu gemide olacağına eminim..." görüşünü dile getirdi.

Özkök'ün Hürriyet'te "Kendi ülkesinde umutsuz istediği yerde istenmeyen" başlığıyla yayımlanan (25 Haziran 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Tarihinde hiç olmadığı kadar kutuplaşmış bir ülke...Aileler bile bölünmüş...

Mahalleler ayrılmış, ruhlar paramparça...

***

Sadece bizde değil, neredeyse bütün Müslüman ülkelerde gençler mutsuz...

Ülkelerinden umutsuz.

Ölüm pahasına bile olsa, terk etmek, ayrılıp gitmek, geleceklerini Batı ülkelerinde yaşamak istiyorlar.

***

Gitmek istedikleri yerlerde ise kapılar artık yüzlerine kapanıyor.

Kendi ülkelerinde mutsuz çocuklar, oralarda ise parya...

***

Eğer iyi Müslümanlarsak...

Bu çocuklara, bu gençlere umut vermemiz gerekiyor.

Umut ve yaşama sevinci...

***

İşte tam böyle bir günde, Yeni Şafak gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren öyle bir yazı yazdı ki...

Saf tarafım, iyimser yanım uyandı....

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Bir haftadır Fransa’nın Cannes ve Saint-Tropez kasabalarında geziyordum.

Bir hafta için de olsa ülkemi ve beni de karalara büründüren, ruhumu basan havasından kurtulmuştum.

***

Bu yazıyı okuyunca, önce Taşgetiren’i arayıp kutladım, teşekkür ettim.

Sonra da şu iki yazıyı yazdım.

Kindar nesilden vazgeçip mutlu nesle geçiş teklifi

Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Beştepe’de verdiği iftara katılmış...

Masasında oturmuş....

Sonra Cumhurbaşkanı’na bir açık mektup yazmaya karar vermiş.

14 yılda ülkede birçok önemli şeyin yapıldığını ama eğitim konusunda bir ilerleme sağlanamadığını söylüyor ve Cumhurbaşkanı’na sesleniyor:

“Siz bu girişime liderlik yapın...”

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Ama şunu da ekliyor.

Eğitim konusunu siyasallaştırmayın diyor.

Herkesi kucaklayın, ülkenin doğusunun da, batısının da görüş ve onayını alın diyor.

“Siyasi değil insani” bir eğitim reformunu savunuyor.

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Yazının en ilginç ve önemli bölümü ise sonda...

Taşgetiren, “Böyle davranırsanız şu insanlar da size destek verir” diyor...

Bakın kimler o insanlar.

Tayyip Erdoğan'la

Aydın Doğan aynı gemide olabilir mi?

Ahmet Taşgetiren, ülkeyi ileriye taşıyacak bir eğitim reformu hazırlandığı takdirde, şu isimlerin bu reforma destek vereceğini, yani aynı gemide olacağını söylüyor:

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Aziz Sancar, Aydın Doğan, Ahmet Albayrak, Ethem Sancak, Ertuğrul Özkök, Taha Akyol, Ali Nesin, Ömer Dinçer, Güler Sabancı, Avni Çelik, Mustafa Ruhi Şirin, TÜSİAD, MÜSİAD...

Ben kendi payıma “kindar nesil” iddiasından vazgeçildiği takdirde, Türk gençlerini ileriye taşıyacak, gelişmiş ülkelerle yarışacak bir nesli hedefleyecek reformlara bütün kalbimle destek vermeye hazırım.

Şuna ben de eminim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir geminin kaptanlığını yapmaya karar verirse başarılı olur.

Tanıdığım Aydın Doğan’ın da bu gemide olacağına eminim...

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