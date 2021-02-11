Ertuğrul Özkök:  Erdoğan 2023’te “Türkiye’nin Ay’a sert iniş yapacağını” açıkladı, acaba Türk halkının yüzde kaçı bu büyük projeye inanmıştır?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023’te 'Türkiye’nin Ay’a sert iniş yapacağını' açıkladı. Merak ettim... Acaba Türk halkının yüzde kaçı bu büyük projeye inanmıştır?" diye sordu.

Özkök, "Bu sorunun cevabını vermek için belki de 1969 yılına dönüp şunu sormak gerekir: Her 100 Türk’ten kaçı ABD’lilerin 1969’da Ay’a gitmediğine, o inişin sahte olduğuna inanıyordu? Cevabını işte o YouGov araştırmasında buldum." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

"Dünyanın 'Top 5 komplo teorisinden' biri şu:

Aslında Amerikalılar 1969 yılında Ay’a gitmedi. Gitmiş gibi sahte bir televizyon programı yaparak dünyayı aldattı. YouGov 2020 “komplo teorileri” araştırmasında 21 ülkede 22 bin kişiye bu soruyu da sordu.

“Amerikalılar asla Ay’a gitmedi” görüşüne inanıyor musunuz? Bu konuda Türkiye’nin durumu hiç fena değil. Birinci sırada Meksika var. Meksika halkının yüzde 31’i Amerikalıların 1969’da asla Ay’a gitmediğine inanıyor. İkinci sırada ise yüzde 28’le Türkiye var.

Peki Amerikalılar bu konuda ne düşünüyor? Onların da yüzde 13’ü ülkelerinin Ay’a sahte bir iniş yaptığına inanıyor. Kısaca bu sonuca bakıp, 2023’teki “sert inişin” çok yüksek bir “sahte iniş” itirazı ile karşılaşması riski yok. Amerika’nın yaptığına inanan Türkiye, Türkiye’nin yaptığına da inanacaktır."