Ertuğrul Özkök: Erdoğan, 15 yıl önce MTV'nin sorusuna verdiği yanıtta hangi şarkıyı seçti?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 15 yıl önce düzenlenen 'Live 8' isimli konserde MTV'nin o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği röportajı köşesine taşıdı.

Özkök'ün aktardığına göre; "Günümüz modern dünyasında yaşanan büyük yoksulluğun sebebi nedir?” sorusuna, "Dünya son yıllarda savunma sanayinde ciddi harcamalar yapmaktadır. Ben barışın silahla korunacağına inanmıyorum. Bu harcamaların yüzde 50’sini yoksulluğu gidermeye harcasak dünyada terörü engellemek bizim için çok daha kolay olacaktır" yanıtını veren Erdoğa ayrıca, "Duşta hangi şarkıyı mırıldanırsınız?" sorusuna da, "Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul..." yanıtını verdi.

Erdoğan, “Siz Live 8 konserine çıkan bir sanatçı olsaydınız, öteki sanatçılarla birlikte hangi şarkıyı söylemek isterdiniz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

“Sadece izleme fırsatı bulduk ama Frank Sinatra ile birlikte olabilirdi. Siyasetle örtüşen bir şarkı. My Way...”

Özkök, röportajtan aktardığı bölümlere ilişkin olarak da, "Bu mülakatın üzerinden 16 yıl geçti... Bütün dünyanın köprülerinin altından çok sular aktı... Zamanın ruhu zamanın hayaletlerine dönüştü... Barış isteyen, 20’nci yüzyılın büyük insanlık dramlarını unutmak, aşmak isteyen dünya kendini tarihin en pis vesayet savaşlarının içinde buldu... Düşünüyorum... Mandela hariç o liderlerin hepsi hayatta... Bugün başka liderler de var. Popülizm dünyanın çehresini değiştirdi. Acaba onlara sorsak bugün ne derlerdi? Liderlerin her birinin 'My Way', yani 'Benim Yolum', bir anlamda 'Benim seçimim' dediği yollar, ülkelerini daha barışçı, daha müreffeh bir limana götürdü mü" yorumunda bulundu.

