Ertuğrul Özkök: Emrah Serbes olayında yanılan ben miyim?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İzmir - Aydın otobanında meydana gelen ve bir baba ile kızının hayatını kaybettiği kazaya ilişkin itirafı sonrası tutuklanan Emrah Serbes ile ilgili olarak "Biraz aceleci ve fazla iyimser bakmışım. Daha şüpheci olmalıymışım. Peki nereden kaynaklandı bu aşırı iyimserlik. Yaşadığımız günde 'vicdansızlık' öylesine zirve yaptı, insanlara öylesine büyük haksızlıklar yapıldı ki; 'vicdan' kelimesini, 'vicdan sızısı' duygusunu, kötü yazılmış bir senaryoda okusam bile bana iyi geliyormuş demek ki" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Çocuğum 500 milyon için mi karanlıkta okula gidiyor" başlığıyla yayımlanan (30 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Emrah Serbes olayında yanılan kim? Ben miyim

Dün, Hürriyet ve Posta dahil, neredeyse bütün gazetelerin yaklaşımlarına baktım...

Basında güvendiğim isimlerin yorumlarını okudum...

Sonra bir de kendi yazdığım yazıya baktım...

***

Benim bakış açım, onlarınkine göre biraz, hatta fazlasıyla iyimser kalmış görünüyor...

***

Emrah Serbes’i senaryolarından ve romanlarından tanıyorum.

Tabii bir de mülakatlarından.

Yeni Türk romancı neslinden beğendiğim bir isim...

Üslubundaki hip hop tarzı, karakterlerinin isyankârlığı hoşuma gidiyor.

Yol açtığı kaza da onun yazarlığı hakkındaki bu düşüncemi değiştirmez...

***

Ama romanını beğenmemin de onun yol açtığı kazadaki sorumluluğunu ve davranışını sorgulamamı değiştirmemesi gerekir.

***

Yazdığım yazıya bu gözle bakıyorum...

Evet biraz aceleci ve fazla iyimser bakmışım.

Daha şüpheci olmalıymışım...

***

Peki nereden kaynaklandı bu aşırı iyimserlik?

Yaşadığımız günde “vicdansızlık” öylesine zirve yaptı, insanlara öylesine büyük haksızlıklar yapıldı ki...

“Vicdan” kelimesini, “vicdan sızısı” duygusunu, kötü yazılmış bir senaryoda okusam bile bana iyi geliyormuş demek ki...

***

İşte bu noktada yazıdaki iyimserliğime hafifletici bir neden bulamasam da, en azından bir bahane uydurmuşum.

Emrah Serbes dersi

Bırakalım hukuk işini yapsın...

Biz kendimizi yargının yerine koyup kararı biz vermeyelim...

Çünkü aşırı iyimserlik kadar, aşırı yargıçlık da insanı yanlışa götürebilir...