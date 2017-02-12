Ertuğrul Özkök: El Bab'a biz değil de Esad girecekse niye bu kadar şehit veriyoruz?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, New York Times'ın "Türkiye ile Rusya anlaştı. El Bab’a, muhalif güçler değil, Esad rejimine bağlı birlikler girecek" iddiasıyla ilgili olarak "Anladıysam ne olayım. Günlerdir “'El Bab’ı kuşattık, girdik, gireceğiz' haberleri ile yatıp kalkıyoruz. El Bab’a biz değil de Esad girecekse, niye bunca şehit veriyoruz orada. Kulağı olup da duymayan, gözü olup da görmeyen, dili olup da söylemeyen maymun" dedi.

Özkök, Yunanistan ile Türkiye arasında 21 önce yaşanan krizin yıldönümünde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının Kardak'ı ziyaret etmesine ilişkin olarak "Aynı pozu El Bab'da da bekliyoruz" demişti.

Ertuğrul Özkök'ün "Dördüncü maymunun dili olsa da anlatsa" başlığıyla yayımlanan (12 Şubat 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Bu sembolik karakteri biliyorduk…

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Ama “İplemeyen…”, “Takmayan”, “Koyver gitsin” diyen dördüncü maymun…

İşte o yeni icat edildi…

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Bir tarafta “Hayır” diyene “Hain”, “Terörist” diye saydıran…

Öteki tarafta “Evet” diyene “Satılmış”, “Faşist” damgası yapıştıran…

Ancak bu kelimeleri dinlemeye zorlanan kulaklar...

Ancak bir tarafı görmeye izin verilen gözler…

İki tarafta da sessiz, ürkek bir dördüncü maymun sembolü yaratıyor…

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Duymak istediğimi dinleyemeyeceksem, görmek istediğimi seyredemeyeceksem, demek istediğimi söyleyemeyeceksem…

Ne yapayım ben bu kulağı, bu gözü… Ya şu bir türlü uzayamayan, kısalamayan dilim…

Onu ne yapayım…

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Semboller dünyamızda, 3 maymun yeterince kalabalık yapıyordu, dördüncü de gelince izdiham başladı.

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Bilelim ki, üç maymunu oynayanın da, bir dördüncüsünün de ne evetçiye hayrı olur, ne de hayırcıya…

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O yüzden gelin en iyisi demokratik 21’inci yüzyıl insanına yakışır bir kampanya yapalım…

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Üç maymunu oynayanlara, bir de dördüncüyü ekleyip referandumun üzerine daha şimdiden tartışma tozları dökmeyelim…

Aaa Türkiye ile Rusya arasında böyle bir anlaşma mı var

Cuma günkü New York Times gazetesinden bir iddia:

“Türkiye ile Rusya anlaştı.

El Bab’a, muhalif güçler değil, Esad rejimine bağlı birlikler girecek.”

Anladıysam ne olayım...

Günlerdir “El Bab’ı kuşattık, girdik, gireceğiz” haberleri ile yatıp kalkıyoruz.

El Bab’a biz değil de Esad girecekse, niye bunca şehit veriyoruz orada...

Bu yüzyılın ekonomi başyapıtı "Milletlerin kıskançlığı" mı olacak

Almanya İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük dış ticaret fazlasını verdi.

Rakam müthiş...

İhracatı ithalatından tam 270 milyar dolar fazla... Aynı yıl Amerika ise tüm tarihinin en büyük ihracat açığını verdi. Ben sadece insanlar arasında kıskançlık olur sanırdım.

Ülkeler arasında da oluyormuş.

Yeni Başkan Trump anında Almanya’ya saydırmaya başladı.

“Onların arabaları bizim pazarı istila ediyor, ama bizim arabalarımız onların pazarına giremiyor” diyor.

18’inci yüzyılda yükselmeye başlayan kapitalizmin baş eserlerinden biri Adam Smith’in “Milletlerin Zenginliği” kitabıydı...

Galiba 21’inci yüzyıl ekonomilerinin başyapıtı “Milletlerin Kıskançlığı” olacak.