Ertuğrul Özkök: Ekonomi paketinin en önemli maddesi Enis'in bırakılması; yarın Osman Kavala, öbür gün Nazlı Ilıcak...

Bir yıldan uzun süredir Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezasını onayan Yargıtay, dün Berberoğlu'nun tahliye edilmesine karar verdi. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Enis Berberoğlu'nun tahliye kararını değerlendirdi. Dün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) en önemli maddesi "Enis'in bırakılması" diyen Özkök, "Bu çok iyi bir haber...Bugün Enis, yarın Osman Kavala, öbür gün Nazlı Ilıcak, öteki gazeteciler, aydınlar, siyasiler...Bu ekonomik paketin en güçlü ayağı bunlar olacaktır" diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün "Reform paketinin en önemli maddesi Enis'in bırakılması" başlığıyla (21 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Kendi hayatımda, ekonominin dibe vurduğu anlardan ikisine tanık oldum.

Birincisi 24 Ocak kararlarıydı.



O gün Türkiye’nin hal ve şeraiti şöyleydi:



Ekonomi dibe vurmuştu. Devlet 40 sente muhtaçtı... Türkiye akşam kahvesini bile ithal edemeyecek durumdaydı.



24 Ocak kararlarını, bir koalisyon hükümeti aldı.



Başında Süleyman Demirel vardı.



Yanında ise rahmetli Necmettin Erbakan ile rahmetli Alparslan Türkeş bulunuyordu.



Programın siyasi kararını Demirel hükümeti almıştı...



Ama onu çok başarılı biçimde uygulayıp daha da ileri götüren Türkiye Cumhuriyet tarihinin en devrimci insanlarından biri olan rahmetli Turgut Özal’dı...



İkincisi ise ‘2001 reformu’ydu.



O gün Türkiye’nin hal ve şeraiti şöyleydi: Ekonomi dibe vurmuş, bankalar batmıştı. Dolar çılgın gibi yükseliyordu.



Başta yine bir koalisyon hükümeti vardı.



Başbakan rahmetli Bülent Ecevit’ti...



Yanında ise bugün hâlâ hayatta olan Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz bulunuyordu.



Reform paketini, uzun yıllar Dünya Bankası’nda çalışan bir uzman hazırladı.



Adı Kemal Derviş’ti...



Koalisyonun üç ortağı partilerinin silinmesi pahasına bu ekonomik paketi onaylamıştı.



Bu kriz Adalet ve Kalkınma Partisi’ni iktidara getirmiş, o parti de bu programı büyük bir başarı ile uygulamıştı.



Her iki ekonomi paketi de çok başarılı sonuçlar vermişti.



Gerek 1980’li yıllar, gerekse 2000’lerin ilk 10 yılı Türk ekonomisinin en parlak, en göz kamaştırıcı yılları olmuştu.



Bugün geriye baktığımda şunu görüyorum:



Her iki programın uygulanmasında da ortak bir siyasi zemin vardı. O da her ikisinden sonra da demokratik bir açılımın başlamasıydı...



O nedenle ben, Yargıtay’ın Enis Berberoğlu’nu serbest bırakma kararının Yeni Ekonomi Paketi’nin açıklandığı güne rastlamasını böyle yorumluyorum.



Bu paketin en önemli maddesi Enis Berberoğlu’nun serbest bırakılmasıdır.

Oya'yı ilk arayan kişi Binali Bey'se bu iyidir

Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı çıkınca hemen eşi Oya Berberoğlu’nu aradım.



Ama benden daha erken davranan biri varmış.



TBMM Başkanı Binali Yıldırım arayıp geçmiş olsun demiş, memnuniyetini ifade etmiş.



Bu çok iyi bir haber...



Bugün Enis, yarın Osman Kavala, öbür gün Nazlı Ilıcak, öteki gazeteciler, aydınlar, siyasiler...



Bu ekonomik paketin en güçlü ayağı bunlar olacaktır.



Bundan sonra ne yapılması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçim kampanyası sırasında durmadan söylediği şu sözler anlatıyor:



Daha fazla özgürlük...

Daha fazla adalet...

Daha fazla demokrasi... "



