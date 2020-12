Ertuğrul Özkök: Eğer benim fikriyatım tek başına iktidarda olsaydı bu ülkede yaşamak istemezdim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fikri iktidarımızı da hâlâ tesis edemediğimiz kanaatindeyim” açıklamasına ilişkin fikrine soran televizyon kanalına, “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” yanıtını verdiğini yazdı. Özkök, “Eğer benim fikriyatım tek başına iktidarda olsaydı bu ülkede yaşamak istemezdim” düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Tabii arkasından beklediğim soru geldi: 'Neden?' 'Çünkü çok sıkıcı bir ülke olurdu' dedim ve siyasetin tamamen dışındaki samimi düşüncemi hiç sansürsüz anlattım: Düşünsenize bir... Ülkenin her tarafında sadece rock’n roll, caz veya arya çalıyor... Nereye gitsen Rolling Stones, Dire Straits, Kings of Leon, The Weeknd... Wagner, hem de Tannhauser... 'Under My Tumb' 'İzmir’in Dağlarında Çiçekler Açar'ın yerini almış. ‘Satisfaction’, neredeyse ülkenin milli marşı haline gelmiş... Herkes birbirine bakıp ‘Tatmin olamıyorum’ diye haykırıyor. Her akşam saat 18.00’de bir kadeh viski mecburi, içki içmeyeni hapse atmasalar da içmeyene gerizekâlı muamelesi yapılıyor..." ifadesini kullandı.

