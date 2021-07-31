Ertuğrul Özkök: Dünyanın en az gülenler listesinde liste başı oluyoruz; neden yanıyor içimiz bu kadar ve giderek gülmeyi unutuyoruz?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Ege ve Akdeniz’de birbiri ardına başlayan orman yangınlarından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiği bugünkü yazısında, Gallup araştırma şirketinin çıkardığı 'Dünya Duygu Haritası'nda Türkiye’nin en az gülen ülke olmasını hatırlatarak, “Dünyanın en az gülenler listesinde, liste başı oluyoruz; neden yanıyor içimiz bu kadar ve giderek gülmeyi unutuyoruz?” dedi.

Özkök şöyle yazdı:

Yangın var gücüyle devam ederken içimdeki yangın da giderek kontrolden çıkıyor... Biz ki... İsmail Dümbüllü’nün kavuğunun nesilden nesle aktarıldığı bir mizah ülkesiyiz... Aziz Nesin’in, Rıfat Ilgaz’ın “Hababam Sınıfı”nın ülkesiyiz. Metin Akpınarların, Zeki Alasyaların, Kemal Sunalların, Cem Yılmazların, Ata Demirerlerin, ‘Organize İşler’in, Recep İvediklerin, Kolpaçinoların ülkesiyiz... Ne oldu bize... Neler oluyor bize de...

Dünyanın en az gülenler listesinde, liste başı oluyoruz... “En az gülen” ne demek. “Gülmeyen” demek. Neden yanıyor içimiz bu kadar. Ve giderek gülmeyi unutuyoruz... Acaba önce güldürme, güldürebilme güç ve cesaretimizi mi kaybettik? Güldüren olmayınca... Gülen de olmuyor mu...

Sanmayın ki bunları işaret parmağımı birine doğrultup, onu veya bunu ima ederek yazıyorum... Hayır, kolektif bir çaresizliğin ifadesi bu... Tabii ki iktidarda olan, muhalefette olan gülmeyi unutmuş siyasetçiler de var bu şikâyet dilekçemde... Şurası bir gerçek ki... Artık hepimiz hiç olmazsa çocuklarımıza gülme hakkını iade edecek bir vaatte bulunabilmeliyiz... Biliyorum, yine bazıları çıkıp diyecek ki... “Biz ciddi insanlarız...” Yok öyle şey arkadaş... Biz artık çok iyi biliyoruz ki: Gülmemek, asık surat bir ciddiyet maskesidir sadece... Kaybolmuş, yitip gitmiş insanların ve bir de güçlü olmayı asık surat zanneden sahte muktedirlerin en pejmürde kamuflajıdır o maske...

Sadece ve sadece derin bir hüznü saklar... O da geçici bir süre için... Suratlarımızda uzun süre kalmış ciddiyet maskeleri... Bilelim ki bir gün ölüm maskesine dönüşür... Kadavraya dönen insanlığın ölüm maskesi...

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