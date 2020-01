Ertuğrul Özkök: Dünyanın bütün diktatörlerinin geriye bıraktığı miras budur

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Hugo Chávez'in 17 yıl süren otoriter liderliğinin ardından Nicolás Maduro'nın başkanlığa geçtiği Venezuela'da son dönemdeki protestoları Türkiye üzerinden irdeleyen bir yazı kaleme aldı. Elinde “Aç biilaç gezerken eğitim ne işime yarar...” yazılı bir pankartla protestolara katılan bir çocuğun fotoğrafını yorumlayan Özkök, "Bu fotoğraf, 17 yıl boyunca girdiği her seçimde en az yüzde 54 oy alan popülist bir diktatörün geriye bıraktığı mirastır" yorumunu yaptı. "Dünyanın gelmiş geçmiş, şimdiki, gelecek bütün diktatörlerinin geriye bıraktığı miras da budur, bırakacağı da" diyen Özkök, Allah’ın sevgili kuluysalar eğer. Geriye sadece basit bir unutulmuşluk bırakırlar. Değillerse, yedi cetlerinde yetecek kadar nefret bırakırlar..." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Çocuğu olmayan kadın yarımdır" sözlerini hatırlatan Özkök, "Üç-beş kadın dışında pek ses çıkmadı. Tanıdığım çocuğu olmayan birçok kadın var. Mesela Güler Sabancı. Acaba ne hissetmiştir bu lafı duyduğu zaman. Hiçbiri tek kelime etmiyor. Korkudan mı, yoksa ciddiye almamaktan mı..." dedi.

Özkök'ün Hürriyet'te "Bir kindar nesilden kalan son kare" başlığıyla yayımlanan (22 Haziran 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Bu fotoğrafa dikkatle bakın...

Çocuğun elindeki İspanyolca pankartta şu yazıyor:



“Aç biilaç gezerken eğitim ne işime yarar...”



Bu fotoğraf, 17 yıl süren otoriter bir liderin, “Sosyalist altın nesil yetiştirme” projesinden geriye kalan en anlamlı karedir...



Bu kareyi bundan 25 yıl önce bir kere daha görmüştük...



Komünizmin duvarları yıkılıyordu ve onu yıkan çocukların elinde de bu pankart vardı...



Stalin’le başlayan 70 yıllık bir sosyalist nesil projesi o akşam Berlin duvarının altında kalmıştı...



Nasıl ki Gülen Cemaati’nin “altın nesil” projesi yerle yeksan olduysa, kendine “nesil” biçenlerin ömrü, kendi ömürleriyle bile daim olmuyor artık.



Dün New York Times gazetesinin birinci sayfasındaki bu fotoğraf, 17 yıl boyunca girdiği her seçimde en az yüzde 54 oy alan popülist bir diktatörün geriye bıraktığı mirastır.



Chavez’in Venezuela’sı...Halk arkasındaydı...



Muhalefeti susturmuştu..



İş dünyasını sustalı maymuna çevirmişti...



Dünyaya, Amerika’ya, oraya buraya her gün meydan okuyordu.



2013 yılında öldü...



Daha 3 yıl geçmedi ama herkes unuttu onu.Hatırlanan tek şey bu tokat gibi kare...



“Bana verdiğiniz ‘sosyalist nesil’ eğitiminiz yerin dibine batsın” diyen bir pankart bu...



Dünyanın gelmiş geçmiş, şimdiki, gelecek bütün diktatörlerinin geriye bıraktığı miras da budur, bırakacağı da...



Allah’ın sevgili kuluysalar eğer...



Geriye sadece basit bir unutulmuşluk bırakırlar.Değillerse, yedi cetlerinde yetecek kadar nefret bırakırlar...

Hâlâ merak ediyorum

acaba yarım kadınlar ne hissediyor?

Cumhurbaşkanı’nın o meşhur “Çocuğu olmayan kadın” nutkunu attığı gün 40’lı yaşlarındaki bir kadın arkadaşım bana şu WhatsApp mesajını attı:

“Benim çocuğum yok. Yani şimdi ben yarım kadın mıyım...”



Üç-beş kadın dışında pek ses çıkmadı...



Ama hâlâ merak ediyorum...



Tanıdığım çocuğu olmayan birçok kadın var...



Bazıları her yıl iki-üç defa “Dünyanın en güçlü kadınları” listesine giriyor...



Mesela Güler Sabancı...



Acaba ne hissetmiştir bu lafı duyduğu zaman...



Hiçbiri tek kelime etmiyor...



Korkudan mı...



Yoksa ciddiye almamaktan mı...

