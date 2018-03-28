Ertuğrul Özkök: Dün Sabah'ın manşeti içimi okşadı, sayfayı görünce...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetenin dünkü manşetinin "içini en çok okşayan manşet" olduğunu söyledi. Özkök, "Bu sayfayı görünce 13 yıl öncesine döndüm. Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin başlama kararının alındığı gece yaşadığım coşkuyu anımsadım" ifadesini kullandı.

Özkök'ün, "Hürriyet yazarı gözüyle Sabah’ın dünkü manşeti" başlığıyla (28 Mart 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

İtiraf edeyim dün içimi en çok okşayan manşet Sabah gazetesininkiydi.

Önceki gün Varna’da yapılan Avrupa Birliği Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğanve üç liderin el ele fotoğrafı vardı.

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Manşet de şöyleydi:

“Güçlü Avrupa’yı birlikte inşa edelim.”

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Bu sayfayı görünce 13 yıl öncesine döndüm.

Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik müzakerelerinin başlama kararının alındığı gece yaşadığım coşkuyu anımsadım.

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Eğer bu manşet samimi bir duyguyu yansıtıyorsa...

Bilelim ki iki taraf için yeterince alınmış ders, ödenmiş bedel vardır.

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Türkiye bir kere daha Ortadoğu’nun ne olduğunu gördü.

- Üç buçuk milyon mülteci...

- Paramparça ve istikrarsız bir Suriye...

- Başımıza açılan büyük terör belası..

- YPG, IŞİD tehlikesi...

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Öte yandan şu son 5 yıl bütün Avrupa’ya Türkiye’nin ne kadar önemli ve güçlü bir ülke olduğunu gösterdi...

Yani manşetteki laf çok doğru...

Onlar güçlü bir Avrupa istiyorsa Türkiye’siz olmaz...

Biz istikrarlı, ileri bir Türkiye istiyorsak en emin liman Avrupa...

Yeniden tam zamanıdır yani...