Ertuğrul Özkök: Dün Anayasa Mahkemesi’nden olumlu bir karar bekliyordum, düş kırıklığına uğradım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Osman Kavala’nın üç yıldır görüşülmeyi bekleyen başvurusunu yine karara bağlamamasını değerlendirdi. Özkök, "Samimi konuşmak gerekirse dün Anayasa Mahkemesi’nden olumlu bir karar bekliyordum... Düş kırıklığına uğradım." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Çünkü önümde geçen hafta sonu ve bu hafta başına ait iki önemli karar duruyordu. Avrupa Birliği özellikle Fransa ve Yunanistan’ın beklediği ağır yaptırım kararlarını almadı. İşi gelecek 2021 baharına bıraktı. ABD de yaptırımları kabul etti ama bu Türk ekonomisini çok etkileyecek kararlar değildi. Şimdi buna bakıp nasıl bir psikolojiye gireceğiz... 'Bak bu adamlar gücümüzü anladı. Bize bir şey yapamazlar' deyip yolumuza devam mı edeceğiz? Yoksa 'Şimdi önümüzde iyi bir dönem var. Cumhurbaşkanı’nın halka vaat ettiği hukuk ve demokrasi reformlarını yapalım' mı diyeceğiz..." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında, "Ankara’dan gelen sinyallere bakıyorum... İktidar çevrelerinde de bu iki görüş çarpışıyor... Peki bu polemikte ben nerede miyim? Tabii ki reformların bir an önce yapılması yanlılarından..." görüşünü savundu.

TIKLAYIN | Osman Kavala dosyası, bu kez de Genel Kurul’a sevk edildi: AYM yine karara bağlamadı