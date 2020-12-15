Osman Kavala dosyası, bu kez de Genel Kurul’a sevk edildi: AYM yine karara bağlamadı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Osman Kavala’nın üç yıldır görüşülmeyi bekleyen başvurusunu yine karara bağlamadı. Kavala’nın, beraat ettiği Gezi olayları davasında haksız biçimde tutuklandığı, hakkındaki diğer suçlamaların da mükerrer olduğu iddiasıyla yaptığı başvuruyu bugün değerlendiren Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, dosyayı Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun karara bağlaması gerektiğine hükmetti. Genel Kurul, dosyayı daha sonra karara bağlayacak. Birinci Bölüm, daha önce de Kavala’nın hakkında yeni bir iddianame hazırlandığı gerekçesiyle dosyanın görüşülmesini ertelemişti.

Kavala, tutuklanmasının hemen ardından, "tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı'nın ihlal edildiği" iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Bu süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kavala’nın haksız biçimde tutuklandığı gerekçesiyle Türkiye’yi mahkum etti. Kavala’nın, tutuklanmasına gerekçe gösterilen Gezi olaylarını finanse ettiği iddiasıyla yargılandığı davada da beraatine karar verildi. Anayasa Mahkemesi, bu gelişmelere rağmen üç yıldır başvuruyu karara bağlamadı.

İddianame nedeniyle ertelendi

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, dosyayı 29 Eylül’de gündemine almış ancak bu kez de hakkında yeni iddianame hazırlandığı gerekçesiyle görüşmeyi ertelemişti.

Birinci Bölüm, bugünkü toplantısında dosyayı görüştü. Görüşme sonunda, niteliği itibarıyla, kararı Genel Kurul’un vermesi gerektiği sonucuna ulaşıldı. Buna gerekçe olarak, Kavala’nın daha önceki farklı bir başvurusunun Genel Kurul tarafından karara bağlanmış olması gösterildi.

Osman Kavala'nın AİHM kararı çıkmadan önce yaptıkları, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddialarıyla ilgili başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 22 Mayıs 2019'da reddedilmişti. Genel Kurul kararı 5'e karşı 10 üyenin oyuyla, oy çokluğuyla almıştı.

İlk duruşma cuma

Kavala, yargılandığı Gezi davasında beraat edip, tahliye edildiği gün daha önce tahliyesine karar verilen 15 Temmuz dosyasından yeniden tutuklanmıştı. AİHM kararına rağmen cezaevinde tutulan Kavala, daha sonra yeniden tahliye edilmiş ancak bu kez de aynı eylemler gerekçe gösterilerek casusluktan tutuklanmasına karar verilmişti. Kavala, hakkında daha sonra bu suçtan dava açılmıştı. Davanın ilk duruşması, cuma günü (18 Aralık 2020) görülecek.