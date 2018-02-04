T24 LogoT24 Logo
Medya

Ertuğrul Özkök: Dövmesi olmayan kişi, iyi yayın yönetmeni olamaz; benim var...

"Ben Bradlee'nin dövmeleri çok genç yaşta kamusal kayda geçmiş"

04 Şubat 2018 10:54

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “The Post” filmine ilişkin olarak edindiği izlenimleri aktardı. "Dünyanın Hasan Cemal’den bile efsane genel yayın yönetmeni, Ben Bradlee’nin vücudunda 3 dövmesi varmış" diyen Özkök, sözlerinin devamında "dövmesi olmayan kişi, iyi yayın yönetmeni olamaz" görüşünü savundu.

Özkök, şunları söyledi:

"Üç örnek daha vereyim kararı siz verin; Bild’in en uzun süre genel yayın yönetmenliğini yapan Kai Diekmann’ın ve New York Times’ın eski kadın genel yayın yönetmeni Jill Abramson’un dövmesi vardı. Bir de benim var"

Ertuğrul Özkök'ün "Filmdeki o gazetecinin dövmeleri ve kadınları" başlığıyla yayımlanan (4 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dövme’ kelimesini kadınlardan önce yazmama bakıp bundan mizojin bir karakterim olduğunu çıkarmayın sakın...

Çünkü hayat hikâyesinde dövme, kadınlardan önce geliyordu...

Nedeni bu...

***

“The Post” filminde seyrettiğimiz, dünyanın Hasan Cemal’den bile efsane genel yayın yönetmeni, Ben Bradlee’nin vücudunda 3 dövmesi varmış.

Ama isterseniz hikâyeye baştan başlayayım...

***

Digiturk geçen hafta, “The Newspaperman” isimli harika bir belgeseli yayına soktu.

Belgesel The Washington Post’un filmde seyrettiğimiz genel yayın yönetmeni Ben Bradlee’nin bilmediğimiz hayatını anlatıyor.

***

Ben de size bu büyük bir gazetecinin hayatından ilginç anları ve özellikleri aktarayım.

***

Bu arada bir tüyo...

Ayıptır söylemesi benim de onunla epey benzer yanlarım varmış.

Çocuk felciyle başlayan güzel bir hayat olurmuş

- Harvard’da okurken “Grant Araştırması” kapsamına alınmış.

Yani Harvard’da okuyan akıl ve vücut sağlığı yerinde 268 kişi ile birlikte 75 yıl süren bir araştırmanın konusuymuş.

Sağlık kayıtları öldüğü güne kadar izlenmiş.

1.80 boyunda, 78 kilo ağırlığındaymış.

- 13 yaşında çocuk felci geçirmiş ve babasının yardımıyla atlatmış.

İyi gazeteciler iyi kızları sevmez mi?

Paris’te muhabirlik yapıyor ve bu şehri çok seviyor.

Orada kayağa gittiğinde bir kızla tanışıyor. “Ertesi gün herkes kayarken biz yataktaydık” diyor...

Ve oradaki keyfini şu cümleyle anlatıyor:

“Benim geldiğim Boston’da ‘İyi kızlar sevişmez’ diye bir anlayış vardı. Burada kırıldı.”

İyi olmayan bir kızla yatağa girdiği o günlerde, iyi bir kız olan eski karısıyla evli olduğunu da bir kenara yazalım.

Dünyanın en şanslı adi herifi o gazeteci mi?

- Kendini hep bir roman veya sinema karakteri yerine koyup öyle yaşarmış.

***

- Emekli olduktan sonra yazdığı kitabın adı “A Good life”tı. Yani “Güzel bir hayat”.

***

- Belgeselde onun için “Dünyanın en şanslı adi herifi” deniyor.

***

- “Olaylara romantik bir açıdan bakarak gerçeklik kazandırdım” diyor...

***

- “Gazeteci olarak, kendimizi sevdirmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Biz işimizi yapıyoruz” diyordu.

***

- “Bana, hayatta kimi yenmek istersin diye sorarlardı, şu cevabı verirdim: New York Times’ı, sadece New York Times’ı yenmek...”

***

- Kendilerini çok ciddiye alan insanlardan hiç hazzetmezmiş...

***

Laf aramızda, bana o kadar tanıdık ki bu duygular...

"Dövmesi olmayan kişi, iyi yayın yönetmeni olamaz"

Ben Bradlee’nin vücudundaki dövmeleri çok genç yaşta kamusal kayda geçmiş.

İlk defa Grant Araştırması için sağlık kontrolünden geçerken dövmeleri de kaydetmişler.

Günün sorusu: Dövmesi olan insanlar acaba daha iyi mi genel yayın yönetmeni olur...

Üç örnek daha vereyim kararı siz verin...

Bild’in en uzun süre genel yayın yönetmenliğini yapan Kai Diekmann’ın ve New York Times’ın eski kadın genel yayın yönetmeni Jill Abramson’un dövmesi vardı...

Bir de benim var...

ETİKETLER

Hürriyet GazetesiErtuğrul ÖzkökBen Bradley

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24