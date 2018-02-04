Ertuğrul Özkök: Dövmesi olmayan kişi, iyi yayın yönetmeni olamaz; benim var...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “The Post” filmine ilişkin olarak edindiği izlenimleri aktardı. "Dünyanın Hasan Cemal’den bile efsane genel yayın yönetmeni, Ben Bradlee’nin vücudunda 3 dövmesi varmış" diyen Özkök, sözlerinin devamında "dövmesi olmayan kişi, iyi yayın yönetmeni olamaz" görüşünü savundu.

Özkök, şunları söyledi:

"Üç örnek daha vereyim kararı siz verin; Bild’in en uzun süre genel yayın yönetmenliğini yapan Kai Diekmann’ın ve New York Times’ın eski kadın genel yayın yönetmeni Jill Abramson’un dövmesi vardı. Bir de benim var"

Ertuğrul Özkök'ün "Filmdeki o gazetecinin dövmeleri ve kadınları" başlığıyla yayımlanan (4 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dövme’ kelimesini kadınlardan önce yazmama bakıp bundan mizojin bir karakterim olduğunu çıkarmayın sakın...