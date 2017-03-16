Ertuğrul Özkök: Dış politikamız kündeye geldi, biz hâlâ 'yenilen pehlivan' havasındayız

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan "ziyaret" kriziyle ilgili olarak "Allah aşkına Dışişleri Bakanlığı binasında, şu yapılanın yararına inanan tek Allah’ın kulu var mı? Varsa bileklerimi keserim. Dış politikamız kündeye gelmiş, sırtı yere yapışmış; bizse hâlâ yenilen pehlivan havasındayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal eden Hollanda hükümeti, Rotterdam'daki konsolosluk binasına gitmek isteyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı da sınır dışı etmişti.

Ertuğrul Özkök'ün

Önceki gün Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir masa...

Etrafında 5 ülkenin temsilcileri var.



Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Türkiye ve Suriye devleti...



Yani Şam’daki Esad yönetimi...



Bana sorarsanız...



Gerçekten Suriye’nin toprak bütünlüğünü istiyorsak...



Gerçekten orada bir Kürt bölgesinin oluşmasına engel olmak istiyorsak...



Gerçekten IŞİD’in sınırlarımızdan uzaklaştırılmasını istiyorsak...



Türkiye açısından bugüne kadar kurulan en yararlı masa bu.



Yani, toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak isteyen bir Şam yönetimi...



Ne IŞİD’ci... Ne de Kürtçü...Ancaakkk...



Aynı saatlerde Şanlıurfa’da bir başka masa kurulmuş.



Masanın etrafında Suriyeli 50 aşiretin temsilcileri...



Gerçi masada görünen erkek sayısı bir avuç ama “50 aşireti temsil ettiklerini” söylüyorlar.



Masada aldıkları karar da şu:



“IŞİD’i ve YPG’yi bölgeden temizlemek için El Cezire ve Fırat orduları” diye iki ordu kurmuşlar.



Bir de, Suriye’nin Rakka, Haseke ve Deyrizor bölgelerinde yaşayan Kürt, Arap, Sünni ve Şii kanaat önderlerine şu çağrıyı yapıyorlar:



“Hep birlikte çabalarımızı Esed-Rus-İran ve Hizbullah ile IŞİD ve PYD işgalini bitirmek için birleştirelim.”



Güleyim mi... Ağlayayım mı...



Allah aşkına Dışişleri Bakanlığı binasında, şu yapılanın yararına inanan tek Allah’ın kulu var mı...



Varsa bileklerimi keserim.



Dış politikamız kündeye gelmiş, sırtı yere yapışmış...



Bizse hâlâ yenilen pehlivan havasındayız.

İşsizlik yüzünden evet rüzgârı tersine döner mi?

Türkiye’de işsizlik tavan yaptı... 4 milyon kişi işsiz.



Büyük bölümü gençler...



Şimdi bir araştırmacı çıkar “Evet rüzgârı tersine döndü. Bunda işsizliğin büyük rolü var” derse cevabım şu olur:



Kardeşim ne o, bunu rüzgârgülüyle mi ölçtün...



Evet oyu için bundan medet umanlara kötü bir haberim var.



Evet işsiz sayısı 4 milyona çıktı.



Ama bu ülkede işsizlik maaşı alan kaç kişi var biliyor musunuz?



En düşük işsizlik maaşı 710 lira...



Diyeceğim, bu ülkede işsizlik arttıkça kahvehanelerden, okey masalarından gelen evet de artabilir...



Unutma... Burası Türkiye...



Ve Allah için işin sosyal yardım tarafını AKP iyi yapıyor...

