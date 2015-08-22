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Ertuğrul Özkök: Devletin polisine sesleniyorum; Star'a bombalı saldırının üzerinden tam 1 ay geçti, kim bu eylemi yapanlar?

'Lanetliyoruz da, asıl eylemi yapan adamı, çeteyi lanetlemek istiyoruz...'

22 Ağustos 2015 17:40

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Star gazetesi ve Star Medya Grubu Başkanı Murat Sancak'a yönelik bombalı ve silahlı saldırıların faillerinin bulunması için güvenlik güçlerine çağrıda bulundu. "Bir medya çalışanı olarak, devletin polisine, istihbarat birimlerine sesleniyorum" diyen Özkök, şunları söyledi:

"Arkadaş... Star gazetesinin bahçesine bomba bırakılmasının üzerinden tam bir ay geçti...
- Kimdir bu bombayı bırakan melun veya melunlar...
- Güpegündüz gelip, bombayı bırakıp, elini kolunu sallaya sallaya gidenler...
- Evinin kapısında insanın arabasına mermi yağdıranlar...,
Evet... Eylemi bütün kalbimizle lanetliyoruz.
Lanetliyoruz da, asıl eylemi yapan adamı, çeteyi lanetlemek istiyoruz..."

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