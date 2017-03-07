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Ertuğrul Özkök: Demek ki Adnan Menderes milletin adamı değilmiş...

"1950’den bu yana milletvekilliği yapan binlerce insan, o çatının altında milletin temsilcisi olarak görev yapmamış"

07 Mart 2017 11:22

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Başbakan Binali Yıldırım'ın “Vekil iktidarından millet iktidarına geçiyoruz. Tek adam olacak, millet de patron olacak" açıklamasıyla ilgili olarak "Demek ki, yüzde 57 oy alan Adnan Menderes milletin adamı değilmiş. Demek ki, yüzde 55 oy alan Süleyman Demirel, milletin adamı değilmiş. Demek ki, yüzde 40’ların üzerinde oy alan Bülent Ecevit, Turgut Özal milletin adamı değilmiş" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Şenol Güneş giderek Mourinho Guardiola tarzına geçiyor" başlığıyla yayımlanan (7 Mart 2017) yazısı şöyle:

Önceden ilan ettim... Bu referandum konusunda söyleyecek sözüm var ama söylemeyeceğim...

Çünkü ne söylesem boş...

* * * 

Ama Başbakan Binali Yıldırım öyle bir söz söyledi ki...

İşte bu söz “vergisini veren vatandaş” olarak beni ilgilendiriyor.

* * * 

Diyor ki Başbakan:

“Vekil iktidarından millet iktidarına geçiyoruz... Tek adam olacak, millet de patron olacak...”

* *  *

Önce vatandaş olarak şöyle mi düşünmeliyim:

Demek ki... Yüzde 57 oy alan Adnan Menderes milletin adamı değilmiş...

* * * 

Demek ki... Yüzde 55 oy alan Süleyman Demirel, milletin adamı değilmiş.

Demek ki... Yüzde 40’ların üzerinde oy alan Bülent Ecevit, Turgut Özal milletin adamı değilmiş...

* * * 

Başbakan olarak oyunu yüzde 47’lere kadar çıkaran Tayyip Erdoğan’ın döneminde, patron millet değilmiş.

* * * 

Demek ki... 1950’den bu yana milletvekilliği yapan binlerce insan, o çatının altında milletin temsilcisi olarak görev yapmamış.

* * * 

Tamam...

Öyle olsun.

* * * 

Ama ben de vergisini veren vatandaş olarak şunu sorma hakkına sahip değil miyim?

Madem sadece bir başkan ve ona bütün yetkileri devreden bir millet var.

Aradaki 600 kişiye, benim verdiğim vergiyle, niye maaş ödemeye devam edeceksiniz...

Unutmayın Sayın Başbakan...

Buna siz de dahil olacaksınız...

 

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Ertuğrul ÖzkökHürriyet GazetesiAdnan MenderesBinali Yıldırım

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