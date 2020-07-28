Ertuğrul Özkök: Değiştirilemeyen ilk üç maddeye milletin çoğunluğu taş gibi destek verir; bu hilafet isteyen o meczuplara milletçe bir cumhuriyet tokadı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, hilafet tartışmalarına ilişkin Anayasa'nın ilk üç maddesine atıfta bulunarak, "Değiştirilemeyen bu ilk 3 madde yüzde kaç oy alırdı? Yüzde 100 mü? Hadi ben diyeyim yüzde 90, siz deyin yüzde 80... Taş gibi bir millet çoğunluğu yani... İşte o sonuç böyle meczuplara öyle bir Cumhuriyet tokadı olurdu ki... Osmanlı tokadı onun yanında küçük bir şaplak bile kalmazdı." görüşünü savundu.

Özkök, "Yaka bağır açık, saçı sakalına karışmış adam Ayasofya’nın önünde öyle bir sallıyor ki... Sanırsınız üç gün sonra tek başına kılıcı eline alıp hilafeti ilan edecek. Atatürk’e hakaretin bini bir para... Nankörlük, ürkütücü bir maske gibi suratına yapışmış... O pespaye video, önceki günden beri en az 20-25 kişiden bana da gönderildi... Toplumun bir bölümünde korku yaratacak apaçık bir nefret söylemi... Basbayağı bir terör belagati... İşte bu nefret dolu adama bakarken... Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2017 referandumuyla kabul edilen son halini önüme koyuyorum. Ve kelimeleri tek tek içer gibi okuyorum." düşüncesini dile getirdi.

Anayasa'nın ilk 3 maddesine köşesinde yer veren Özkök, "Madde 1: 'Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir... Madde 2: 'Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.' Madde 3: 'Türkiye Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen, beyaz ay-yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı İstiklal Marşı’dır. Başkenti Ankara’dır...' Şimdi siz de bir kere daha kelimelerin üstüne basa basa okuyun lütfen. Sonra da bu cümlelerin hemen altında gelen 4’üncü maddeye geçelim. Madde 4: 'Anayasanın birinci maddesinde devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2’nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3’üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.' Bir nokta daha ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı da yemininde bu ilk üç maddeye bağlı kalacağı konusunda milletin önünde yemin etti..." değerlendirmesinde bulundu.

Özkök, "Bu Anayasa 16 Nisan 2017 günü halkın oyuna sunuldu. Ve halkın yüzde 51.41’i evet derken, yüzde 48.59’u hayır dedi. Peki bu Anayasa’ya kimler evet dedi? Büyük çoğunlukla AKP ve MHP seçmeni... Öteki kesimi ise hayır dedi. Dün AKP Sözcüsü Ömer Çelik iyi bir şey yaptı... Anayasa’nın bu ilk üç maddesine bağlı olduklarını kesin ifadelerle açıkladı ve bu meczuplara AKP’nin de mesajını verdi. Onun söylediklerini okurken aklıma şu matematik geldi. Eğer Anayasamızın sadece bu ilk üç maddesi tekrar halkın oyuna sunulsa... 2017 Anayasası’na hayır diyenler de buna evet diyeceğine göre... Değiştirilemeyen bu ilk 3 madde yüzde kaç oy alırdı? Yüzde 100 mü? Hadi ben diyeyim yüzde 90, siz deyin yüzde 80... Taş gibi bir millet çoğunluğu yani... İşte o sonuç böyle meczuplara öyle bir Cumhuriyet tokadı olurdu ki... Osmanlı tokadı onun yanında küçük bir şaplak bile kalmazdı." ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı.