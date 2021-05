Ertuğrul Özkök: Danıştay’ın kararına katılıyorum, “Andımız”ın  okunmaması doğru

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına katıldığını belirterek, "Tek taraflı niyet beyanı bana artık bir 'ülkeye bağlılık' yemini olarak gelmiyor. 'Andımız'ın okunmaması doğru" düşüncesini dile getirdi.

Yazısının "Ben olsam bugün bu andı okutur muydum" ara başlığının altında Özkök, "Okutmazdım ve nedenini şöyle açıklardım. Atatürk’e büyük minnet ve giderek büyüyen bir hayranlıkla bağlı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 'Andımız'daki sözleri hiçbir zaman ırkçı veya şovenist bulmadım. Tam aksine güzel idealleri barındıran bir metin bu. Ama aldığım Cumhuriyet eğitimi, bende rasyonel bir yurtseverlik fikri ve tutkusu geliştirdi. Evet 'Varlığım Türk varlığına emanet olsun'... Ama varlığımı emanet ettiğim ülkem ve devletim de bana karşı görevlerini yerine getirsin... Mesela her sabah ben 'Andımız' diye bu metni okurken... Devlet adına birileri de bana hitap eden bir ant okusun. 'Adalet' desin... 'Demokrasi' desin... 'İnsan hakları' desin... 'Şeffaflık' desin... 'Özgürlük' desin... Kısaca... Devlet ve ülkemiz bizden her sabah bu andı okumamızı istiyorsa... O da bize, yani vatandaşına karşı bu andı her sabah okumalı, hissettirmeli, uygulamalı... Yani tek taraflı niyet beyanı bana artık bir 'ülkeye bağlılık' yemini olarak gelmiyor... O nedenle 'Danıştay’ın kararına katılıyorum... Okunmaması doğrudur' derdim." düşüncesini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, okullarda öğrenci andının okunmasını sona erdiren MEB yönetmeliğini iptal eden Danıştay 8. Dairesi'nin kararını bozdu. Bu karar sonrası okullarda artık andımız okunmayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 2013 yılında çıkardığı yönetmelikle, 1933'ten beri ilköğretim okullarında okunan öğrenci andı kaldırılmıştı. Türk Eğitim-Sen bunun üzerine Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi de, 2018 yılında andımızı kaldıran yönetmeliği oy çokluğu ile iptal etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, dairenin bu kararını temyiz etti. Temyiz üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na geldi. Kurul da Andımız ile ilgili nihai kararı verdi. Buna göre Kurul, MEB'in itirazını oyçokluğuyla kabul ederek, Danıştay 8. Dairesi'nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırdı. Bu karar uyarınca okullarda Andımız'ın okunması kaldıran yönetmelik uygulanmaya devam edecek. Bundan sonra andımız okunmayacak.