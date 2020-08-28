Ertuğrul Özkök: Cüneyt Arkın, don sorunsalını şöhret olduktan sonra kendine sürekli yeni iç çamaşırı alarak aşmış

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü insanların iç çamaşırlarını nerede ve nasıl görmüş?”yazısının konusunun iç çamaşırı olunca büyük ilgi çektiğini belirtti. Özkök, oyuncu Cüneyt Arkın'ın iç çamaşırı anısına köşesinde yer verdi.Özkök, "Cüneyt Arkın, don sorunsalını şöhret olduktan sonra kendine sürekli yeni iç çamaşırı alarak aşmış. Helal olsun, onu da kendisi açıklamış." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Tabii çok ilginç ve eğlenceli mesajlar da aldım.Mesela, Milimetric’in sahibi Kağan Gökalp, 2009 yılında Referans gazetesinde çıkan bir yazısını gönderdi. Orada çok ünlü bir Türk erkeğinin geçmişte yaşadığı bir iç çamaşırı şokunu anlatıyor. Bu erkek Cüneyt Arkın... Meğer üniversite yıllarında bir kız arkadaşı onun iç çamaşırlarını görünce fena halde gırgır geçmiş. Cüneyt Arkın çok fena bozulmuş, çok ağırına gitmiş, çok utanmış. Ama helal olsun, yaşadığı bu şoku kendisi açıklamış." yorumunu yaptı.

Özkök, "Tabii dünkü yazımda Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Genel Müdürü’ne sorduğum şu soruyu, Cüneyt Arkın’ın kız arkadaşına sormayacağım: 'Kara Murat’ın iç çamaşırını nasıl gördün?'Nasıl gördüğü o kadar belli ki..." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Kağan Gökalp yazısında çok büyük bir iddiada da bulunuyor:

“Her Türk erkeği hayatında en azından bir kez, genellikle de ilk ergenlik çağında bu tip bir ‘don sorunsalı’ yaşar.”

Peki bu don sorunsalı nasıl aşılır?

Cüneyt Arkın, şöhret olduktan sonra kendine sürekli yeni iç çamaşırı alarak aşmış.

Helal olsun, onu da kendisi açıklamış.

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