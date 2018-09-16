Ertuğrul Özkök: Cumhuriyet'ten gidenlerin hangisini neden özleyeceğim?

Gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın başına Alev Coşkun’un geçmesiyle Cumhuriyet'te yaşanan değişimlerin ardından birçok isim istifa etti ve görevden alındı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök de “Hâlâ ona zarar verecek bir şey yazmaya içimdeki o genç izin vermiyor” diyerek nitelediği Cumhuriyet gazetesinden ayrılan isimleri köşesine taşıdı.

"Cumhuriyet’ten gidenlerin hangisini neden özleyeceğim?” diyen Özkök’ün bugünkü yazısının ilgili kısmı şöyle:

- TAYFUN ATAY: Ben popüler kültür sosyologuyum. O beni geçti.

Popüler kültürün filozofu da oldu.

Köşesini ve hazırladığı Pazar ekinde seçtiği popüler kültür konularını, bana verdiği entelektüel hazzı çok özleyeceğim.

*

- ASLI AYDINTAŞBAŞ: En olgun çağında. Benim için dış politikanın bağımsız sesiydi.

Analizlerindeki cesareti ve verdiği bilgileri okuyamamak hayatımda büyük bir eksiklik olacak.

*

- ÖZGÜR MUMCU: Genç ve cesur bir muhalif ses o. Sadece yazısı ile değil, cool ve iplemeyen duruşu ile muhalif bir moderniteyi temsil ediyor.

Bazılarına katılmasam da ilgisiz kalamadığım yazılarını özleyeceğim.

- ÇİĞDEM TOKER: Benim yanımda yetişmiş, üstelik gitar çalıp şarkı söyleyen büyük bir ekonomi gazetecisi.

Onun iki eli hep önüne bağlı duran Ankara erkek dünyasından ve ekonomik kulislerinden yazdığı, resmiyet duvarlarını yıkan ve müesses nizamı zerre kadar iplemeyen bilgi dolu yazılarını çok özleyeceğim.

*

- AHMET İNSEL: “Akademia” özgürlüğünü gazeteciliğin kanunu haline getirmiş, “Milli demokrasi olmaz, evrensel demokrasi vardır” şiarını köşesinin bayrağı yapmış bir yeni nesil yazarıydı.

Yerine getiremesem de bana her gün görevimi hatırlatan bir aydın o.

Yazılarını çok özleyeceğim.

CUMHURİYET VE BEN

- GAZETECİLİĞE henüz başladığımda öyle bir dönemim oldu ki...

Bana “Hürriyet’in genel yayın yönetmeni mi, yoksa Cumhuriyet’in Ankara temsilcisi mi olmayı tercih edersin” diye sorulsaydı, hiç tereddütsüz “Cumhuriyet”derdim.

Cumhuriyet benim neslimin üzerinde titrediği sembollerden biridir.

Onun için hâlâ ona zarar verecek bir şey yazmaya içimdeki o genç izin vermiyor.