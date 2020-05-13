Ertuğrul Özkök: Cübbeli Ahmet Hoca'nın darbe rüyası çok iyiye alamet

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün konuk olduğu bir programda darbe tartışmalarıyla ilgili "6-7 ay önce bir kaç rüya gördüm. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe" sözlerini bugünkü köşesinde yorumladı. Özkök,"Hocam gördüğün rüya hayra alamet. Demek ki Allah Türkiye’yi hem darbe hem de korona belasından koruyacak." düşüncesini dile getirdi.

TIKLAYIN | Cübbeli Ahmet: 6-7 ay önce rüya gördüm, bu rüyalara göre darbe tehlikesi var!

Özkök, "Tabii ki günün haberi 'Rüyasında darbe gören Cübbeli Ahmet Hoca'... Vallahi aklıma o soruyu şeytan soktu. Acaba hocanın yaşı ne? Bizim gibi '65 plus mı', yoksa 'Taht Oyunları'ndaki 'Akgezenler' kategorisinden mi? Baktım hoca daha 55 yaşında... Yani darbe olursa rahatlıkla sokağa çıkabileceklerden... Bizlerse valilik özel izniyle çıkabiliriz. Ama şeytan aklıma asıl neyi soktu biliyor musunuz? Yahu hocam, yaşın daha bayağı gençmiş... Allah aşkına rüyanda cennetin hurileriyle uğraşmak yerine darbecilerle mi uğraşıyorsun" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Şu fani dünya ve hayat çok kısa be hocam. En güzel jetski’ler durgun denizlerde seni bekliyor... Bırak Sevda abla uğraşsın darbecilerle. Bu arada rüya tabircileri darbe görmeyi şöyle yorumluyor: 'Rüyada asker, darbe görmek rahat bir hayata kavuşmak ve sevdiği kişiler ile çok mutlu olmak için büyük çaba harcayacağına, Allah’ın izni ile içinde bulunduğu kötü durumlardan ve uğradığı zararlardan kurtulmaya işaret...' Yani hocam gördüğün rüya hayra alamet. Demek ki Allah Türkiye’yi hem darbe hem de korona belasından koruyacak." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın