Ertuğrul Özkök: Ciddi bir 'seksten kaçış sendromu' ile karşı karşıyayız

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Sexual Behavior dergisinin 2014 yılında yayımlanan verilerini bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, "Kadın erkek, evli bekâr, deri rengi fark etmeksizin, her bölgeden insanlar 1990’lı yıllara göre bugün 9 kat daha az sevişiyor. Yani ciddi bir 'seksten kaçış sendromu' ile karşı karşıyayız." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Bazı araştırmalara göre bunda pornografinin yayılmasının büyük etkisi var. Bazılarına göre 'ilişki yorgunluğu' Anlayacağınız dünya bu meseleyi çok ciddi biçimde tartışıyor. 'Antilibido hareket' bu yüzyılın fenomeni." görüşünü savundu.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Amerika’da evli ergenler 1989 yılında yılda ortalama 67 kere sevişirken, 2014’te bu rakam 56’ya düşmüş...

Buna karşılık 70 yaş grubunda ise artış var.

Bu yaş grubu 1989’da yılda ortalama 9 kere sevişirken, 2014’te bu rakam 11’e çıkmış. Bu da herhalde “V” efekti olsa gerek.

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