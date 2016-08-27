Ertuğrul Özkök: Cerablus'taki duruma bakıp sevinmeyin, asıl savaş Türkiye içinde

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cerablus harekâtına dair başlama kararının alındığı günden bugüne ülke içinde gerçekleşen saldırılarda 71 kişinin öldürüldüğünü hatırlatarak "Sınır dışındaki duruma bakıp sevinmeyelim. İçeride durum hiç parlak değil..." dedi. Meclis'te 2003 yılında oylanan 1 Mart tezkeresine karşı çıkanların “Irak’tan gelecek her şehidin sorumlusu siz olacaksınız...” tezini savunduğunu öne süren Özkök, 'Kendimizi kandırmayalım asıl savaş Türkiye içinde' başlıklı yazısında Cerablus harekâtına ilişkin olarak, "Suriye harekâtı için kimse çıkıp böyle bir şey söylemedi. Operasyon başladığı andan beri, Allah’a şükür sınır ötesinden hiçbir ölüm haberi gelmedi" diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (27 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan Kendimizi kandırmayalım asıl savaş Türkiye içinde başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi, 1 Mart tezkeresini oylamaya hazırlanırken, karşı çıkanların en etkili tezi şuydu:

“Irak’tan gelecek her şehidin sorumlusu siz olacaksınız...”

* * *

Suriye harekâtı için kimse çıkıp böyle bir şey söylemedi.

Operasyon başladığı andan beri, Allah’a şükür sınır ötesinden hiçbir ölüm haberi gelmedi.

* * *

Ama sınır ötesi harekâtın başlama kararının alındığı günden bu yana ülke içinde teröre 71 şehit verdik.

* * *

Gaziantep’te bomba patladı.

Askerimize saldırıldı, 6 şehit verdik.

Ülkemizin ana muhalefet partisinin başkanına bir suikast girişiminde bulunuldu. 1 erimiz şehit oldu.

Ve dün PKK’nın kalleş bir saldırısı daha oldu.

11 polisimiz şehit.

Onlarca yaralı var.

Gazetelerimiz sınır ötesi harekâtın başarı hikâyeleri ile dolu.

Ama “backstage”de, yani sahne arkasındaki durum da bu...

* * *

Üstelik hepimiz çok iyi biliyoruz ki...

Suriye’de sıkışan IŞİD, içeride cephe açacak.

Suriye’de sıkışan PKK, içerideki kalleşliklerine kalleşlik ekleyecek.

Devletin içindeki FETÖ her türlü melanete devam edecek.

* * *

Yani diyeceğim...

Sınır dışındaki duruma bakıp sevinmeyelim.

İçeride durum hiç parlak değil...

Neler oluyor bize ve suçlusu kim, onlar mı?

HERKESİN yüksek sesle sorup da cevabını sadece içinden verdiği soru:

Bu ülke 2008 yılında dünyanın yükselen yıldızıydı...

Bütün dünya Türk mucizesini konuşuyordu.

8 yılda ne oldu da Ortadoğu’nun bütün melaneti üzerimize çöktü...

Sadece başkaları mı suçlu...

Nedenini söylemeyeceğim, ‘içerideki savaşı nasıl kazanırız’ı anlatacağım.

İçerideki savaşı kimse tek başına kazanamaz.

Bu savaşı ancak el ele vermiş, omuz omuza vermiş, yeniden tek millet haline gelmiş milli bir ruh kazanabilir.

İçerideki savaşı kazanmak istiyorsak, önce içeride barışı, beraberliği kurmamız gerekir.

Bunun tek yolu da gerçek bir demokrasidir.

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