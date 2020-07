Ertuğrul Özkök: Cami ses düzenine girip ‘Çav Bella’ çaldıran pis provokatör İzmir'den sana mama çıkmaz

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İzmir'deki camilerin hoparlörlerinde 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin,"Bu şehir nerede ‘Bella Çav’ söyleyeceğini, nerede ezan dinleyeceğini, nerede eğleneceğini, nerede kıbleye döneceğini çok iyi bilir." yorumunu yaptı.

Özkök, "Cami ses düzenine girip ‘Bella Çav’ çaldıran aşağılık hacker bozuntusu, pis provokatör...Her kimsen, şu an her nerede isen, hangi izbede, kuytuda saklanıyorsan bak sana iki kelamım var. O şehir ilk kurşunun atıldığı şehirdir. O ilk kurşun, bu ülkenin bağımsızlığı ve minarelerinde ezan sesinin eksik olmaması için verilen kutsal savaşın ilk mermisidir." ifadesini kullandı.

Özkök, "Bu şehrin camileri, o camilerin avluları her cuma, her bayram, her teravih tıklım tıklım dolar. Başı açık kadını çoksa, sanma ki o başta bir iman yoktur. Bak kardeşim kimsen sen, hangi karanlık amaca hizmet ediyorsan bil ki bu şehirden sana mama çıkmaz. Bu şehir nerede ‘Bella Çav’ söyleyeceğini, nerede ezan dinleyeceğini, nerede eğleneceğini, nerede kıbleye döneceğini çok iyi bilir. Minaresinden ezan sesinin eksik olmaması için çok bedel ödemiştir o şehir. O bedeli senin karanlık amacının mezesi yapmaz.Hadi topla pılını pırtını başka kapıya" düşüncesini dile getirdi.

