Ertuğrul Özkök: Camı çatlamış uçak iniş yaparken insanın aklına seks gelir mi?

Fenerbahçe kafilesi ile birlikte İngiltere'nin Manchester kentine giden Ertuğrul Özkök, uçağın camının çatladığı anlarla ilgili olarak "Camı çatlamış uçak iniş yaparken insanın aklına seks gelir mi?" diye sordu. Özkök "Tekerlekler yere değdiği sırada kitabın 186’ncı sayfasında, ünlü bilimkurgu yazarı A.C. Clarke’ın şu kehanetine takılmıştım: 'Bugün yaptığımız haliyle seks 70 yıla kadar yok olacaktır'. Buyurun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğum an önüme gelen cümleye bakın" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Onlar alçaldıkça biz yükseleceğiz" başlığıyla yayımlanan (21 Ekim 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Uçağın camının çatladığını 10 bin metrede öğrenince bir insan neler hisseder ve neler yapar?

Budapeşte’ye zorunlu iniş yapan Fenerbahçe uçağında psikolojik bir tahlil:

- ÖĞRENME ANI: Önce bu haberi veren kabin görevlilerinin yüzüne bakıyorsunuz.

Yüzlerinde endişe yok ve rahatlarsa siz de rahatlıyorsunuz.

- ANONS ANI: Sonra anons yapan kaptanın ses tonuna bakıyorsunuz. Rahatsa siz de rahatlıyorsunuz.

- FİZİK BİLGİSİ ANI: Tabii bu arada kafanız, lise döneminden kalmış fizik formüllerine takılıyor.

Bu yükseklikte kaç bar basınç vardır? Cam kaç santimetredir? Uçak bu yükseklikteyken çatlak cam ne kadar dayanır?

- ALÇALMA ANI: Bu arada uçak alçalmaya başladığında biraz rahatlıyorsunuz.

Alçak irtifada tehlike daha az diye rahatlıyorsunuz.

- ŞAKA ANI: Kendinizi iyi hissetmeye başladığınızda şakalar da başlıyor. Her kafadan bir şaka geliyor.

- TEHLİKEYİ ANLADIĞINIZ AN: Uçak inip dışarı çıkınca...

Evet işte o anda durumun vahametinin farkına varıyorsunuz.

Onlarca itfaiye aracı, en az beş tane ambulans, 50’ye yakın kurtarma görevlisi...

- TELEFONLARA CEVAP ANI: Yakınlarınızdan gelen telefonlar ve endişeli sesler...

- SORGULAMA ANI: Ve kendi kendinize soruyorsunuz:

Cam çatlayınca, uçağın içindekiler mi, yoksa aşağıdakiler mi daha çok endişelenir?

Galiba aşağıdakiler.

Camı çatlamış uçak iniş yaparken insanın aklına seks gelir mi?

Uçak zorunlu iniş yaparken ben Sel Yayınları’ndan çıkan, David Le Breton’un“Bedene Veda” adlı kitabını okuyordum.

Tekerlekler yere değdiği sırada kitabın 186’ncı sayfasında, ünlü bilimkurgu yazarı A.C. Clarke’ın şu kehanetine takılmıştım:

“Bugün yaptığımız haliyle seks 70 yıla kadar yok olacaktır...”

Buyurun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğum an önüme gelen cümleye bakın.

Bir altta ise Ballard’ın şu cümlesi vardı:

“Bence artık organik, beden bedene, ten tene cinsellik mümkün değil.”

Onun altında da Kroker’den altın vuruş:

“Haz sarayıyken işkence odasına dönüşmüş beden...”

O an, bu soruların beni, uçağın düşme ihtimalinden daha fazla endişelendirdiğini fark ettim. Allah’tan hemen arkasından şöyle bir hesap yaptım:

“Olur mu böyle şey canım... Cinsellik hiç ölür mü... En azından ben yaşarken olmaz böyle bir şey...”

Yaşama sevincim yerine gelmişti. Sevindim.

Fenerbahçe uçağının 'en'leri

- En çok okuyan: Hasan Ali

- En çok müzik dinleyen: Emenike ve Fernandao

- En çok sosyal medyada olan: Stoch ve Neustadter

- En çok dinlenen: Mehmet Topal

- En çok şaka yapan: Ozan

- Antrenmana en erken gelen: Hasan Ali ve Fabiano