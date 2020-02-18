Ertuğrul Özkök: Çağla Şıkel sekse ara verdiyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, manken Çağla Şıkel'in 'affetme seminerleri'ne katılmasını bugünkü köşesinde yorumladı. Özkök, “Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam" diyen Şikel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sordu. Özkök, "Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim." görüşünü savundu.

Özkök, "Dün Posta’nın birinci sayfasında ilginç bir haber vardı. Çağla Şıkel 'Affetme seminerleri'ne katılmış. Bunca yıl popüler psikoloji ile ilgili her şeyi okurum hiç böyle bir şey işitmedim. Seminerde öğrendiklerini de şöyle özetlemiş: 'Yaşadığım tüm kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Şu andan itibaren herhangi bir aşk yaşamam.' Şurasını tam anlayamadım. 'Aşk yaşamamak' ne anlama geliyor?" ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şu düşünceleri kaydetti:

Anahtar cümle şu:

“Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum...”

Bundan, artık kimseyle bir “seks ilişkisi de yaşamayacak” anlamı çıkıyor mu?

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Demek ki, son yılların en büyük kadın modası olan “cinsel ilişkiye ara verme” kararı almış.

Eğer öyleyse ona güzel bir kitap tavsiye ederim.

Catherine Gray: “The Unexpected Joy of Being Single...

Türkçesi şöyle:

“Tek başına olmanın hiç beklemediğiniz zevkleri...”

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