Ertuğrul Özkök: Bütün medyanın 25 yıldır taşıdığı bir ayıptı Ebru Şimşek’e yapılan zulüm

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 25 yıldır Adnan Oktar'la mücadele eden Ebru Şimşek'e ilişkin olarak, "Bütün medyanın 25 yıldır taşıdığı bir ayıptı Ebru Şimşek’e yapılan zulüm" görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Şimşek’in Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e verdiği röportajdan bazı kısımlara yazısında yer veren Özkök, “Peki bu dönem boyunca ona sahip çıkan kimse olmadı mı? Bir insan varmış. ‘O dönemde herkes benden kaçarken Kemal Sunal rahmetli bana çok sahip çıktı. Beni dizisine istedi. Sahiplendi. Çok şey borçluyum ona beni dinledikleri için. Evinden sefertası ile yemek getirip benimle paylaşırdı Kemal Abi.’ Ebru Şimşek mülakatının bir de Posta’da yayınlanmayan bölümü var. Onu da bana mülakatı yapan Cimin anlattı. Şöyle demiş: ‘Ertuğrul Özkök’e çok minnettarım. Bu operasyon ilk yapıldığında benimle ve Adnan Oktar ile ilgili ‘Bu bizim 25 yıllık ayıbımız’ diye bir yazı kaleme aldı.’ Ancak asıl teşekkür edilmesi gereken insan bir başkasıydı ve Ebru yıllar önce Reha Muhtar’ın bir programında yapmıştı." ifadesini kullandı.

Özkök, "Çantasından Hürriyet yazarı rahmetli Yavuz Gökmen’in, 'Bu hepimizin ayıbıdır' başlıklı yazısını çıkarmış, 'İşte bu insan sayesinde direnebiliyorum' demişti.Evet hepimizin... Bütün medyanın 25 yıldır taşıdığı bir ayıptı bu kadına yapılan zulüm...." düşüncesini dile getirdi.