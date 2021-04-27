Ertuğrul Özkök: Bütün kalbimle diyorum ki, sayın Cumhurbaşkanı doğru yoldasınız, lütfen bu akılcı çizgiden vazgeçmeyin

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımladığı 24 Nisan günü, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mesaja ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı.

“Farkında mısınız Erdoğan o gün bir taziye ziyareti yaptı” diyen Özkök, yazısında şunları kaydetti:

24 Nisan, 'sözde Ermeni soykırımı' günü... Türkiye ayakta... İşte tam o sembolik günde, herkes ayaktayken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinden beklenen en ağır tepkiyi vermek yerine, susuyor ve Türkiye’nin Ermeni vatandaşlarına ve bütün Ermenilere şu mesajı yayınlıyor...

Diyor ki: 'Birinci Dünya Savaşı’nın zor şartlarında hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla yâd ediyor, torunlarına taziyelerimi sunuyorum...'

Evet, Türkiye Cumhurbaşkanı, Biden’ın 'soykırım' dediği gün, Türkiye’nin Ermeni vatandaşlarına resmen sembolik bir taziye ziyareti yapıyor, mesajını şu cümlelerle tamamlıyor:

'Kimliğimizi sadece ruhumuzda geçmişin bıraktığı sancılar üzerine inşa etmenin yeni nesillere de büyük bir haksızlık olduğuna inanıyorum. Türkler ve Ermeniler olarak bütün engelleri birlikte aşacak olgunluğa eriştiğimizi artık ortaya koymamız gerekiyor.'

Sizce bu cümlelerle, Biden’ın gürültüden duyulmayan cümleleri arasında buluşma noktaları yok mu... Var... Kesin var... O nedenle bütün kalbimle diyorum ki... Sayın Cumhurbaşkanı doğru yoldasınız... Lütfen bu akılcı çizgiden vazgeçmeyin...

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