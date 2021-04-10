Ertuğrul Özkök: Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, tepki çeken açıklamalarıyla son zamanlarda gündemden düşmeyen ve dün kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı açıklanan Ayasofya baş imamı Mehmet Boynukalın hakkında, “Bütün dünyanın gözü üzerinde bulunan bir mabetten her gün tuhaf seslerin yükselmesinin hiçbir makul AKP’linin de hoşuna gitmeyeceği bir gerçekti” değerlendirmesine bulundu.

Boynukalın’ın AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile yaşadığı gerginliğin ardından başka AKP’liler tarafından da eleştirildiğini hatırlatan Özkök, “Sonunda ayrılmak zorunda kaldı ve çok hayırlı bir iş oldu. İstifasını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği de yazıldı, söylendi. Onun istemiş olması beni şaşırtmaz” diye yazdı.

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TIKLAYIN - Prof. Dr. Mehmet Boynukalın Ayasofya imamlığı görevinden istifa etti