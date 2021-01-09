Ertuğrul Özkök: Bundan sonraki rol modelimi buldum, Robert Mondavi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında, T24 yazarı Mehmet Yalçın’ın 'T24 Yıllık 2021'de kaleme aldığı yazısına işaret ederek, ABD'nin en büyük şarap üreticilerinden biri olduğunu belirttiği Robert Mondavi için “Bundan sonraki rol modelimi buldum” dedi.

Özkök, Mondavi’nin fotoğrafına yer verdiği yazısında, “Düşünebiliyor musunuz bu adam 94 yaşında öldü. Ve o yaşta elinde kadeh bu fotoğrafı çektiriyor” dedi. Özkök ‘ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

T24’ün çıkardığı 2020 albümünde Mehmet Yalçın’ın yazısında okudum. Amerika’nın en büyük şarap üreticilerinden biri olan Robert Mondavi hayatının son dönemini Avrupa Birliği’nde lobi yaparak geçirmiş. Çünkü Avrupa’da şarap şişelerinin üzerine “Şarap sağlığa faydalıdır” yazdırmak istiyormuş. Bana göre iyi bir fikir değil... O dört saatte beni en çok şaşırtan şey Şarap içmek çok güzel ama “Sağlığa faydalıdır” demek çok fazla olur.

Yazıda beni asıl etkileyen Mehmet Yalçın’ın gönderdiği bu fotoğraf oldu. Düşünebiliyor musunuz bu adam 94 yaşında öldü. Ve o yaşta elinde kadeh bu fotoğrafı çektiriyor. Mehmet Yalçın’ı arayıp “Sence günde ne kadar şarap içiyordu Mondavi” diye sordum. “Tam bilmiyorum ama normal olarak bir insan her gün olmamak şartıyla bir şişe şarabı içebilir” dedi.

Bana çok fazla... Yarım şişeyi geçince rahatsız oluyorum. Ama Mondavi’nin bu fotoğrafı bana iyi geldi. Yine de kimseye içki içmesini tavsiye etmiyorum. Hem kesenize hem sağlığınıza dikkat. Ama itiraf edeyim bu fotoğraf da çok umut verici.

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